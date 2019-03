70 000 funtów odszkodowania dla Polki potrąconej w wypadku i zwrot za rehabilitację

Każdego roku dochodzi do wielu wypadków z udziałem pieszych. Wskazuje się, że stanowią one około 30% wszystkich odnotowanych zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, nieuwaga kierowcy lub samego pieszego to tylko niektóre z przyczyn, które mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Piesi potrąceni przez samochód bardzo często doznają poważnych obrażeń, gdyż są bezpośrednio narażeni na uderzenie. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi na nieoświetlonych bocznych drogach, uliczkach osiedlowych, parkingach, jak również wyraźnie oświetlonych ulicach. Nierzadko najpoważniejsze z wypadków mają miejsce na przejściach z sygnalizacją świetlną. Jedno z takich zdarzeń zostało zgłoszone do Polskiego Centrum Odszkodowań. Sprawa nie była prosta, gdyż poszkodowana nie pamiętała dokładnych okoliczności wypadku, a sprawca zaprzeczał swojej winie.

Do wypadku doszło w godzinach wieczornych na jednej z głównych dróg. Młoda dziewczyna zatrzymała się przed pasami, czekając na zielone światło. Gdy światło się zmieniło, dziewczyna ruszyła. Była już praktycznie w połowie drogi, gdy została potrącona przez nadjeżdżający z prawej strony samochód. W wyniku uderzenia dziewczyna została pchnięta na około 5 metrów, a uderzając o beton doznała poważnego urazu głowy. Osoby idące niedaleko chodnikiem natychmiast wezwały karetkę. Jak się później okazało, urazy dziewczyny były na tyle poważne, że była utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Dziewczyna doznała poważnych złamań obu obojczyków, prawej ręki oraz nadgarstka. Dodatkowo miała pęknięte żebra i poważnie uszkodzone biodro.

Jak wskazało Polskie Centrum Odszkodowań, sprawa na pierwszym etapie nie należała do prostych. Ubezpieczyciel kierowcy odrzucił odpowiedzialność w sprawie twierdząc, że dziewczyna weszła na drogę na czerwonym świetle, a ponieważ był wieczór, kierowca nie miał szans zauważyć dziewczyny. Ponieważ pokrzywdzona nie do końca pamiętała okoliczności wypadku kluczowe znaczenie w sprawie miały dowody.

Pełne zaangażowanie i doświadczenie Polskiego Centrum Odszkodowań doprowadziło do zakończenia sprawy sukcesem. Udało się dotrzeć do świadków zdarzenia oraz uzyskać nagranie z prywatnego monitoringu, które zarejestrowało moment wypadku. W oparciu o tak rzetelne dowody ubezpieczyciel nie mógł dłużej zaprzeczać winie po stronie ubezpieczonego kierowcy.

Polskie Centrum Odszkodowań uzyskało odszkodowanie w wysokości £70.000 oraz zwrot kosztów leczenia w tym długiej rehabilitacji. Ubezpieczyciel wypłacił również koszt opieki, której dziewczyna potrzebowała po wypadku.

Polskie Centrum Odszkodowań jest kancelarią prawną specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki w pracy, komunikacyjne oraz w miejscach publicznych.

Jak trafić do Polskiego Centrum Odszkodowań? To całkiem proste, a dostępnych sposobów jest kilka:

- dzwoniąc na jeden z numerów kontaktowych: 0161 503 7476 lub 0208 998 3076

- wysyłając wiadomość poprzez formularz na www.polskiecentrumodszkodowan.co.uk

- korzystając z aplikacji callpage lub poprzez czat na stronie internetowej

- wysyłając wiadomość przez facebook www.facebook.com/PolskieCentrumOdszkodowan