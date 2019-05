7 najczęstszych powodów do zrobienia Remortgage. Łatwiejszy niż nam się wydaje.

PRACUJESZ NA MORTGAGE, CZY MORTGAGE PRACUJE DLA CIEBIE?

Rata kredytu mieszkaniowego to bez wątpienia jedno z największych zobowiązań finansowych w naszych comiesięcznych wydatkach. Dziwi zatem fakt, że szukanie oszczędności w tym aspekcie jest bardzo często ignorowane przez sporą część populacji.

Wiele osób aktywnie poszukuje lepszych ofert na opłaty za elektryczność, ubezpieczenia samochodów, czy telefony komórkowe, ale niestety pomijają lub niedostatecznie przykładają się do tego, gdzie mogą znaleźć największe oszczędności – na swoim kredycie hipotecznym. Prawie wszyscy z nas doskonale wiedzą jaką wysokość raty płacą, ale niewielu przyznaje się do faktu, że nie pamięta wysokości oprocentowania lub rodzaju umowy. A jak to jest u Was? Czy Wy także lekceważącą tracicie setki funtów rocznie, a co za tym idzie tysiące podczas całego kredytu? Jeśli należysz do grona rozważnych i szanujących swój portfel, zapraszamy do artykułu, w którym pomożemy odpowiedzieć na najczęstsze pytania i zagadnienia związane z oszczędnościami u osób posiadających kredyty mieszkaniowe i w jaki sposób zrobić remortgage w UK.

REMORTGAGE – Czy i kiedy się za to zabrać?

Remortgage w UK to proces przeniesienia kredytu hipotecznego od jednego kredytodawcy do innego w celu uzyskania korzystniejszych warunków kredytu. Obecnie na rynku dostępne są jedne z najtańszych kredytów w historii ze stałym oprocentowaniem na określony okres (fixed rates), dzięki czemu mamy możliwość zaoszczędzenia niemałych pieniędzy po zmianie banku.

W jakiej sytuacji najlepiej zdecydować się na przekredytowanie?

Obecny ‘deal’ wkrótce się kończy. Obniżenie raty.

Większość kredytów hipotecznych w UK ma tylko krótki okres (2,3 lub 5 lat), w którym mamy gwarantowane niskie oprocentowanie (fixed rate), a co za tym idzie, korzystną i stałą ratę. Po upływie tego okresu, oprocentowanie zmienia się na wyższe, a więc wzrasta miesięczna rata. Warto zrobić prostą kalkulację: jedynie 0.5% różnicy w oprocentowaniu przy kredycie w wysokości £150,000, to przepłacone £750 odsetek w skali roku. Pamiętaj, że nawet jeśli Twój obecny bank zaoferuje Ci ‘przyzwoite’ warunki na przedłużenie umowy, to i tak warto porównać to z innymi ofertami – obecnie na rynku jest ponad 70 kredytodawców. Obecnie wiele banków opłaca wszystkie lub większość kosztów związanych z przejściem do nowego kredytodawcy.

Zmiana czasu trwania kredytu.

Nie zawsze oprocentowanie jest głównym motywem do zmiany umowy kredytowej. Remortgage umożliwia skrócenia lub wydłużenia czasu kredytu. Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie, a w ciagu lat nasza sytuacja finansowa i życiowa zmienia się i często trudno jest przewidzieć co będzie za 5 lat. Awans, dodatkowe fundusze na zmniejszenie kredytu lub nasz business dobrze się rozwija? Remortgage umożliwia skrócenie czasu na jaki została zawarta umowa kredytowa, dzięki czemu szybciej będziemy ‘mortgage-fee’. Jeżeli w prognozie szykują się natomiast „chude lata” lub przewidujemy dokonanie inwestycji, na które będziemy potrzebować więcej gotówki, możemy wydłużyć okres spłaty i znacząco obniżyć miesięczną ratę.

Dopożyczenie – remont lub kupno nowej nieruchomości.

Dom zrobił się za ciasny? Przydał by nam się remont? A może rozważamy kupno kolejnej nieruchomości? Możemy pozyskać dodatkowy kapitał na realizacje tych projektów przeprowadzając proces przekredytowania. Pamiętajmy jednak, że nasza zdolność kredytowa i wartość nieruchomości muszą być wystarczające.

Zmiana rodzaju kredytu.

Co z sytuacją gdy chcemy dokonywać regularnych nadpłat w celu szybszego spłacenia zadłużenia i w ten sposób obniżyć miesięczną ratę, a nasz lender ograniczył taką możliwość? I w tym przypadku remortgage jest odpowiedzią. Należy poszukać kredytu, który sprosta naszym oczekiwaniom pod tym względem. Podobnie ma się sprawa w sytuacji gdy spłacamy jedynie odsetki od kapitału (intrest-only mortgage), a chcielibyśmy zacząć spłacać też kapitał (repayment mortgage).

Rozwód lub zmiana właściciela.

Jeśli dochodzi do sytuacji kiedy wymagana jest zmiana właściciela (np. ze względu na rozwód lub rozstanie się z partnerem) i jeden ze współwłaścicieli chciałbym wykupić drugiego – jest to dobra okazja do rewizji swojej umowy kredytowej i zmiany banku w celu uzyskania najbardziej optymalnej oferty.

Shared Ownership staircasing lub spłata Help to Buy (equity loan).

Jeśli posiadamy nieruchomość zakupioną w trypie Shared Ownership lub przy asyście rządowego kredytu Help to Buy Equity loan i chcielibyśmy stać się 100% właścicielem, definitywnie powinniśmy wziąć pod uwagę kompleksowy remortgage, aby nowy kredyt był na warunkach, które nam będą odpowiadać, jak również z możliwie najkorzystniejszym oprocentowaniem.

Konsolidacja kredytów.

W niektórych przypadkach remortgage może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji kiedy chcemy skonsolidować inne zadłużenia. Jeśli ostatnio mieliśmy zwiększone wydatki (np. ze względu na remont) i musieliśmy posiłkować się dodatkowymi kredytami lub użyciem kart kredytowych, które niekoniecznie były na najdogodniejszych warunkach, może okazać się, że wysokości odsetek jakie za to płacimy są bardzo wysokie, przez co tracimy fortunę. Tutaj jednym z korzystnych rozwiązań może być remortgage w celu konsolidacji tych wysokooprocentowanych kredytów lub kart – polega to na dopożyczeniu konkretnej kwoty, z której spłacamy te zadłużenia. Wiąże się to oczywiście z podwyższeniem zadłużenia na naszym mortgage’u, wiec musimy pamiętać, aby być z tym ostrożnym, gdyż nie zawsze może to nam się kalkulować

Wybór oferty

Istnieje kilka sposobów na zmianę umowy kredytowej. Możemy porównać bieżące oferty na własna rękę, online lub skorzystać z pomocy brokera. Ostatnie rozwiązanie zwykle wypada najkorzystniej, gdy potrzebujemy porady fachowca, mamy ograniczony czas lub niewystarczającą wiedzę o rynku. Przy wyborze brokera warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie, a przed ostateczną decyzją upewnić się czy jest Whole of Market, co oznacza, że ma dostęp do wszystkich kredytodawców i produktów jakie są na rynku.

Jakie koszty są związane z przekredytowaniem?

Ze zmiana kredytodawcy i spłaceniem obecnego zadłużenia wiąże się kilka opłat. Przede wszystkim early repayment charges, czyli opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy, które wiążą nas przez określony czas. Zazwyczaj przeprowadzenie remortgage staje się opłacalne dopiero po zakończeniu czasu, w którym są naliczane. Zalecane jest rozpoczęcie procedur aplikacyjnych około 3-4 miesiące przed końcem obecnej umowy, a wykonie finalizacji (completion) zaraz po wygaśnięciu opłat karnych.

Nowy bank będzie wymagał przeprowadzenia wyceny naszej nieruchomości w celu potwierdzenia jej obecnej wartości rynkowej. Ponadto następuje zmiana hipoteki (jeden bank zamieniany na inny) - co jest robione przez solicitora. Obecnie większość ofert na rynku zwalnia nas z ich płacenia, gdyż pokrywa to nowy kredytodawca.

Przy wyborze nowej propozycji warto też zwrócić na booking fee (lub arrangement fee) – oplata za produkt. Możemy spotkać się z ofertami, które mają bardzo korzystne oprocentowanie, ale wymagają opłacenia dodatkowej opłaty dla banku. Warto zrobić kalkulację, która opcja będzie korzystniejsza – z opłatami czy bez.

Jak się przygotować do remortgage?

Zacznijmy od sprawdzenie kiedy kończy się nasz obecny „deal”, czyli okres początkowy na umowie. Jeśli posiadamy stałą ratę (fixed rate), sprawdzamy kiedy zmienia się na ratę zmienną (variable rate).

Warto zasięgnąć porady eksperta, który porówna dla nas oferty różnych kredytodawców i pomoże dobrać odpowiedni kredyt, który będzie dopasowany do naszych potrzeb i okoliczności. W tym celu również zostanie wykonana analiza Twojej obecnej umowy kredytowej, zarobków oraz historii kredytowej.

To co powinniśmy zrobić zanim podejmiemy współpracę, to upewnić się, że broker ma dostęp do ofert z całego rynku (Whole of market), a nie tylko do restrykcyjnego panelu kredytodawców; jakie ma kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu (najbardziej rozpoznawalne to CeMAP) i czy jego praca jest regulowana przez organ nadzoru usług finansowych w UK (Financial Conduct Authority). Spora część kredytów na zakup nieruchomości pod wynajem (Buy to Let) nie jest regulowana przez Financial Conduct Authority.

Większość firm brokerskich w Wielkiej Brytanii za swoje usługi zwykle pobiera stałe, z góry ustalone opłaty. Niektórzy, uzależniają ich wysokość od wielkości kredytu, co może być dla nas niekorzystne.

Dzięki pomocy polsko-języcznego brokera w UK, firmie Prestige Financial Advisers (prestigefs.co.uk), możesz otrzymać wstępną bezpłatną i niezobowiązującą konsultacje, aby poznać swoje możliwości w związku z remortgage. W przypadku podjęcia współpracy, standardowa opłata za przekredytowanie wynosi jedynie £299.

Firma posiada długoletnie doświadczenie na brytyjskim rynku i spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Aby zapewnić sobie odpowiednio dużo czasu i nie działać w pośpiechu najlepiej zalecamy zabrać się za to co najmniej 3 miesiące przed końcem obecnej umowy.

Pamiętajmy również, że gdy już mamy za sobą nasz pierwszy remortgage, nie warto spoczywać na laurach. Dzisiejsza najlepsza oferta może już nią nie być za pół roku. Dlatego tak istotne jest, aby mieć rękę na pulsie lub mieć dobrego brokera, który zrobi to za nas.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed zrobieniem remortgage lub zaakceptowaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie naszych wymagań i ogólnych warunków kredytu.