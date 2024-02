Praca i finanse 7 istotnych zmian finansowych w UK, które wchodzą w życie w lutym 2024 roku

Przedstawiamy najważniejsze zmiany finansowe, które w lutym 2024 roku wejdą w życie w Wielkiej Brytanii. Jaki wpływ będą miały na nasze portfele? Co zmieni się w zakresie świadczeń socjalnych, stóp procentowych, inflacji i innych kwestii finansowych?

Finanse wielu z nas są nadal mocno napięte ze względu na kryzys. Warto zatem wiedzieć, jakie zmiany finansowe czekają nas w lutym 2024. Co istotnego pod względem finansowym wydarzy się w tym miesiącu? O jakich zmianach, zdarzeniach czy terminach warto pamiętać? Czego nie można przegapić? Co wziąć pod uwagę planując swoje wydatki i budżet w najbliższym czasie?

Podsumowujemy wszystkie kluczowe ogłoszenia finansowe i terminy zbliżające się w lutym. Poniższe opracowanie przygotowaliśmy na podstawie publikacji “The Daily Mirror”.

1 lutego – zmiany wysokości stóp procentowych

Bank Anglii ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych już dziś, 1 lutego. Do tej pory utrzymywał stopę bazową na poziomie 5,25% podczas trzech ostatnich posiedzeń, wstrzymując tym samym czternaście podwyżek stóp procentowych.

6 lutego – ruszają płatności Cost of Living Payments

To już trzecia i ostatnia płatność z tytułu wsparcia w ramach programu Cost of Living o wartości 299 funtów. Środki te zostaną wysłane do większości kwalifikujących się gospodarstw domowych w okresie od 6 do 22 lutego. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Jaki jest termin wypłaty ostatniej części Cost of Living Payment w wysokości 299 funtów?” i odsyłamy do niego po wszelkie szczegóły.

8 lutego – ostateczny termin Bereavement Support Payment

Zasiłki Bereavement Support Payments oraz Widowed Parent’s Allowance były dotychczas dostępne wyłącznie dla małżeństw i osób pozostających w związkach partnerskich. Jednak zasady zostały teraz zaktualizowane, tak aby pary, które mieszkały razem i miały dzieci na utrzymaniu – ale nie były małżeństwem – mogły teraz ubiegać się o odszkodowanie. Wnioski w tej sprawie trzeba złożyć przed 8 lutego.

14 lutego – dane o inflacji

W Walentynki Office for National Statistics przedstawi dane dotyczące poziomu inflacji w UK. W tym miesiącu poznamy wysokość indeksu CPI za pierwszy miesiąc nowego roku, w skali rocznej. W grudniu inflcacja nieoczekiwanie wzrosła do poziomu 4%. Bank Anglii wyznaczył sobie cel inflacyjny na poziomie 2%, co oznacza, że obecna stopa jest nadal dwukrotnie wyższa od docelowej.

14 lutego – zmiany dla klientów Sky Mobile

Klienci Sky Mobile, którym wygasa umowa, powinni szykować się na wzrost rachunków. Dostawca usług telekomunikacyjnych twierdzi, że rachunki „większość” abonamentów wzrośnie średnio o 1 funta, a jedynie „niewielka liczba” klientów posiadających większe plany transmisji danych odnotuje wzrost cen o 3 funty miesięcznie.

23 lutego – zmiany w limicie cen energii

Ofgem ogłosi nowy pułap cen energii tego dnia. Wejdzie on w życie od 1 kwietnia i będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024. Limit cen Ofgem wynosi obecnie 1928 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego, płacącego za pomocą polecenia zapłaty. Analitycy z Cornwall Insight przewiduje, że price cap może spaść do poziomu 1620 funtów.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Ceny energii mają spaść w kwietniu o 16 proc. Ile wyniosą przeciętne rachunki?” i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

29 lutego – ostateczny termin Warm Home Discount

Ostateczny termin składania wniosków w ramach programu Warm Home Discount, który zapewnia 150 GBP zniżki na rachunek za energię elektryczną, upływa 29 lutego. Na pomoc w opłaceniu rachunków mogą liczyć osoby o niskich dochodach, otrzymujący określone zasiłki, a także niektórzy emeryci.

Większość osób powinna otrzymać list na początku stycznia z informacją, czy się kwalifikują. Jeśli nic nie otrzymałeś, a uważasz, że masz prawo do pomocy, być może będziesz musiał złożyć wniosek.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Czy muszę aplikować o Warm Home Discount, czy przyznają mi pomoc automatycznie?” i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.