Kryzys w UK 7 dużych zmian w Universal Credit i benefitach, które wchodzą w życie w 2024

W 2024 roku miliony mieszkańców UK dotkną poważne zmiany w ramach Universal Credit i innych świadczeń socjalnych. Od ostrzejszych przepisów dla bezrobotnych po podwyżkę benefitów od kwietnia – podsumowujemy wszystko, co musisz wiedzieć w tym temacie.

Jakie zmiany zajdą w zakresie świadczeń socjalnych, pomocy państwa dla potrzebujących, w ramach Universal Credit i innych benefitów? Wszystko, o czym trzeba pamiętać w 2024 roku w tej kwestii, zebraliśmy w jednym artykule!

Oto wszystko, co musisz wiedzieć:

WZROST ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z INFLACJĄ:

Wysokość benefitów wzrośnie o 6,7% od kwietnia, zgodnie z poziomem inflacji wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) z września 2023 roku. Podwyżka ta zwiększa wpływy przeciętnej rodziny w ramach Universal Credit o 470 funtów rocznie.

Brytyjskie DWP jest prawnie zobowiązane do zwiększania stawek dziewięciu świadczeń socjalnych zgodnie z inflacją. Jeremy Hunt rozwiał wątpliwości w tym względzie podczas swojego wystąpienia w ramach Autumn Statement.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobny artykule: „O ile wzrosną świadczenia socjalne w UK od kwietnia 2024 roku?“.

ZAMROŻENIE LIMITU ŚWIADCZEŃ:

Ograniczenie wysokości świadczeń socjalnych pozostanie „zamrożone” na obecnym poziomie do kwietnia 2024 roku. Limit świadczeń wprowadzony został po raz pierwszy w 2013. Jest to maksymalna wysokość środków, jaką mogą otrzymać gospodarstwa domowe w ramach wszelkich świadczeń socjalnych.

Limit pozostawał zamrożony od 2016 do tego roku, kiedy to rząd zapowiedział podwyższenie jego wysokość do 22 020 funtów rocznie dla rodzin (do 25 323 funtów w Londynie) i 14 753 funtów dla dorosłych singli (16 967 funtów w stolicy). Do przyszłego roku górny pułap pozostanie bez zmian, co oznacza, że około 85 tysięcy osób otrzyma nieco niższe świadczenia.

DALSZE PRZENOSZENIE ŚWIADCZEŃ DO UC:

Department for Work and Pensions kontynuuje proces „zarządzanej migracji”, czyli przenoszenia świadczeń osób korzystających z tak zwanych „starszych benefitów”, takich jak tax credits do systemu opartego na Universal Credit.

Proces ten rozpoczęto po pomyślnym przeprowadzeniu pilotażu w Harrogate w Yorkshire w lipcu 2019 roku. Do marca 2025 roku ponad dwa miliony osób zostanie ostatecznie przeniesionych do Universal Credit.

Więcej na ten temat pisaliśmy w: „Zmiany w Tax Credit, które wchodzą w życie przed świętami 2023“.

ZWIĘKSZENIE LOKALNEGO DODATKU MIESZKANOWEGO

Od kwietnia 2024 rząd po raz pierwszy od 2020 roku stawka Local Housing Allowance (Lokalnego Dodatku Mieszkaniowego) zostanie podniesiona. Określa ona maksymalną kwotę, o jaką osoby wynajmujące mieszkanie od prywatnego właściciela mogą ubiegać się w ramach samego LHA lub Universal Credit.

Około 38% z 4,6 miliona prywatnych najemców w Anglii otrzymuje zasiłek mieszkaniowy. Kwota, o którą możesz się ubiegać, zależy od obszaru, w którym mieszkasz i wielkości wynajmowanej nieruchomości. W założeniach podniesienie jego wysokości sprawi, że uda się pokryć najtańsze 30% czynszów, jak donosi „The Sun”.

W praktyce ma to oznaczać, iż każdy, kto wynajmuje dom, który należy do 30% najtańszych prywatnych nieruchomości na wynajem w swojej okolicy, powinien być w stanie pokryć cały czynsz z samego dodatku mieszkaniowego.

PRZEDŁUŻENIE PRZENOSZENIA NADWYŻEK ZAROBKÓW W UNIVERSAL CREDIT

Osoby ubiegające się o Universal Credit będą nadal mogły liczyć na wyższy próg nadwyżki zarobków wynoszący 2500 funtów do kwietnia 2025 roku. Nadwyżki zarobków są brane pod uwagę w następnym miesięcznym okresie rozliczeniowym Universal Credit.

Na przykład, jeśli twoje miesięczne zarobki przekraczają kwotę 2500 GBP, w momencie zatrzymania płatności stają się one „nadwyżką zarobków”. Następnie takie nadwyżki są przenoszone na następny miesiąc i wliczane do zarobków.

PROGRAM BACK TO WORK WCHODZI W ŻYCIE

Miliony Brytyjczyków mogą zostać pozbawione świadczeń, jeśli nie znajdą pracy w ciągu 18 miesięcy. Jest to część planów mających na celu pomoc osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub długotrwale bezrobotnym w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

„Back to work” plan stanowi część szerszego planu rządu Rishiego Sunaka dotyczącego rynku pracy. Chodzi o to, by rozwiązać problem spadku aktywności zawodowej od czasu pandemii Covid-19. Osoby, które stracą prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, mogą też stracić dostęp do powiązanych świadczeń. W tym do bezpłatnych recept czy wszelkich dodatków np. do rachunków za energię.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Bezrobotni odmawiający podjęcia pracy mogą stracić świadczenia. To dobry pomysł?”

ZMIANY W RAMACH APLIKACJI PIP

Department for Work and Pensions kontynuuje prace nad skróceniem czasu oczekiwania na nowe wnioski o personal independence payments. W sierpniu oświadczono, iż ruszają testy przyjmowania wniosków online w przypadku nowych świadczeń PIP. Potwierdzono, że ten program pilotażowy ma zostać przedłużony do listopada 2024 roku.

Obecnie od wstępnego złożenia wniosku do wysłania pism z decyzją o przyznaniu benefitu mija 13 tygodni. Istnieje jednak nadzieja, że udostępnienie wniosków online dla wszystkich może skrócić czas podejmowania decyzji i skrócić czas potrzebny wnioskodawcom na udzielenie odpowiedzi.

Personal Independence Payments (PIP) to świadczenie z tytułu niepełnosprawności przyznawane osobom z długotrwałymi problemami lub niepełnosprawnością ze względu na zdrowie psychiczne, lub fizyczne.