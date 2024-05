Niezbędnik emigranta 6 wskazówek, które pomogą twojemu dziecku zintegrować się na emigracji

Przeprowadzka do innego kraju jest stresującym doświadczeniem zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Oto 6 wskazówek, które mogą pomóc twojemu dziecku oswoić się z nowym otoczeniem i zintegrować się na emigracji.

Aby dziecko poczuło się komfortowo w nowym otoczeniu, to rodzice muszą podjąć aktywne kroki w tym celu. Dostosowanie społeczne jest kluczowym doświadczeniem na emigracji. Aby doświadczenie to było jak najmniej stresujące, warto zastosować tych 6 wskazówek.

Jak pomóc dziecku zintegrować się na emigracji?

Istnieje parę sposobów na to, aby dziecko mogło łatwiej przejść przez proces integracji w nowym kraju, wśród nowych ludzi. O co zatem zadbać, jeśli zależy nam na dostosowaniu społecznym naszego dziecka na emigracji?

Zachęcanie do otwartej komunikacji

Pierwszą kwestią, o jaką rodzice powinni się zatroszczyć, aby pomóc swojemu dziecku w przystosowaniu się do nowych warunków na emigracji jest zachęcanie do otwartej i szczerej komunikacji na ten temat. Najlepiej omawiać z dzieckiem wyzwania związane z przeprowadzką do nowego kraju, dzięki temu będzie na nie bardziej przygotowane i mniej niespokojne.

Można dzielić się ciekawostkami na temat nowego kraju. Można także rozmawiać ogólnie o przeprowadzce, jak będzie ona wyglądać, w jakiej dzielnicy docelowo zamieszkacie. Dzięki temu, że zachęcamy dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami i uczuciami, dajemy im jasny sygnał, że możemy je wysłuchać i wesprzeć.

Okazje do nawiązania kontaktów towarzyskich

Do prawdziwych wyzwań dla dziecka na emigracji należy nawiązanie nowych przyjaźni. Rodzice powinni aktywnie szukać okazji dla swoich dzieci do spotkań towarzyskich z innymi dziećmi. Można pomyśleć o dołączeniu do lokalnej drużyny sportowej, uczęszczaniu na zajęcia językowe lub uczestnictwie w zajęciach pozaszkolnych. Dzięki temu dziecko łatwiej nawiąże znajomości i poczuje się bezpieczniej w nowym kraju.

Akceptuj różnice kulturowe

Im bardziej pozytywne jest nastawienie rodziców do kraju, do którego się przeprowadzają, a także jego języka, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dziecko otworzy się na nową kulturę i język.

Niezwykle istotne jest nauczenie dziecka akceptowania i doceniania różnic, z jakimi zetkniecie się w nowym kraju. Dzięki temu dziecko ma szansę na lepsze zrozumienie kraju, w którym będzie żyło i zyskanie szansy na większy związek z nowym otoczeniem.

Zachowaj cierpliwość

Przystosowanie się do nowego kraju wymaga czasu, dlatego rodzice powinni w tym procesie wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością. Nie oczekuj od dziecka, że od razu poczuje się na emigracji jak w domu. W przeciętnym cyklu dostosowawczym poznanie nowego kraju i dostosowanie się do nowej kultury i zwyczajów zajmuje około roku. Z kolei dwóch lat potrzeba na to, aby poczuć się bardziej u siebie.

Spotykajcie się z innymi imigrantami

Na emigracji dobrze spotykać się także z innymi rodzinami, które mają podobne doświadczenia i pochodzą z innych krajów. Pozytywnie wpływa to zarówno na dorosłych jak i dzieci. Przez podobne doświadczenia łatwiej nawiązać ze sobą kontakt. W większości krajów istnieją specjalne stowarzyszenia lub grupy, w których można spotkać imigrantów, w niektórych przypadkach, także z własnego kraju.

Poszukaj profesjonalnego wsparcia

Jeśli jest to konieczne, warto poszukać pomocy specjalistów, gdy dziecko doświadcza znacznych trudności w przystosowaniu się do nowego środowiska. Nieocenione w takich przypadkach jest profesjonalne wsparcie terapeuty, który pomoże poradzić sobie dziecku z emocjami.

Podsumowując – warto mieć na uwadze fakt, że przystosowanie społeczne jest dla dziecka bardzo istotnym aspektem doświadczenia na emigracji. A rodzice mogą mu w tym pomóc podejmując odpowiednie kroki. Wtedy aklimatyzacja stanie się dużo łatwiejsza.