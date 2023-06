6 milionów osób otrzyma 150 funtów na utrzymanie od 20 czerwca do 4 lipca

Rusza wypłata Disability Cost of Living Payment / fot. Getty Images

Ministerstwo Pracy i Emerytur między 20 czerwca a 4 lipca wypłaci ponad 6 milionom osób po 150 funtów z tytułu kosztów utrzymania dla osób niepełnosprawnych (Disability Cost of Living Payment). Jednocześnie ministerstwo ostrzega tych, którzy nie są uprawnieni do pomocy finansowej, a przez pomyłkę mogą ją otrzymać...

Tegoroczna płatność dla osób niepełnosprawnych w wysokości 150 funtów z tytułu kosztów utrzymania następuje po ubiegłorocznej wrześniowej podobnej płatności. Ministerstwo Pracy i Emerytur wypłaci pieniądze ponad 6 milionom uprawnionym do pomocy finansowej osób – nie trzeba składać wniosków w tej sprawie, a płatności zostaną dokonane automatycznie.





Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych

Minister ds. Pracy i Emerytur, Mel Stride, powiedział:

- Ta płatność pomaga chronić tych, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia, zapewniając niezbędny zastrzyk finansowy sześciu milionom osób niepełnosprawnych. Nasz wielomiliardowy pakiet wsparcia wzmacnia nasze zaangażowanie w pomoc brytyjskim gospodarstwom domowym w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Dochodzi do tego rekordowy wzrost świadczeń i National Living Wage.

Ministerstwo niedawno zaktualizowało swoje wytyczne dotyczące płatności dla osób niepełnosprawnych z tytułu kosztów utrzymania i ostrzegło tych, którzy mogą otrzymać pieniądze, jednak tak naprawdę nie kwalifikują się do pomocy.

Ostrzeżenie brzmi: „Jeśli otrzymasz Disability Cost of Living Payment, ale później okaże się, że nie byłeś/-aś do niego uprawniony/-a, będziesz musiał/-a go zwrócić”.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w „Fraud and Error in the benefits system” (Oszustwo i błąd w systemie świadczeń socjalnych) oszacowano, że 410 milionów funtów, czyli 4,9 proc. wypłat z tytułu kosztów utrzymania, zostało nadpłaconych w okresie 2022/23.

Łączna kwota pomocy finansowej z tytułu kosztów utrzymania wyniosła w zeszłym roku 8,4 miliarda funtów. W raporcie oszacowano, że nadpłaty wynikające z oszustw wynoszą około 310 mln funtów, czyli 3,7 proc., a nadpłaty wynikające z błędu wnioskodawcy wyniosły około 100 mln funtów (60 mln za błąd wnioskodawcy, a 40 mln funtów za błąd urzędnika).

Kto otrzyma Disability Cost of Living Payment?

Aby otrzymać pomoc finansową w wysokości 150 funtów w ramach Disability Cost of Living Payment, powinniśmy ubiegać się o jedno z następujących świadczeń w dniu 1 kwietnia 2023 roku:

- Disability Living Allowance

- Personal Independence Payment

- Attendance Allowance

- Scottish Disability Benefits (Adult Disability Payment i Child Disability Payment)

- Armed Forces Independence Payment

- Constant Attendance Allowance

- War Pension Mobility Supplement

Płatności zaczną trafiać na konta bankowe osób uprawnionych od 20 czerwca do 4 lipca. Niektóre płatności mogą znaleźć się na kontach po 4 lipca, jeśli dana osoba aktualnie oczekuje na zatwierdzenie wniosku o zasiłek.

Pieniądze zostaną wypłacone na to samo konto bankowe, na które otrzymujemy świadczenia, ale będzie to oddzielna płatność zatytułowana: „DWP COL”. Osoby, które ją otrzymają, ale nie są do niej uprawnione, proszone są o kontakt z Ministerstwem Pracy i Emerytur.

