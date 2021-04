500+ stanie się 700+? Ministerstwo Finansów potwierdza, że jest gotowe na podwyżkę świadczenia

Fot: Pxhere

Co dalej z programem „Rodzina 500+”? Czy polski rząd planuje podwyższyć to świadczenie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi? Szef resortu finansów zapewnia, że skarb państwa na to stać!

Minister finansów Tadeusz Kościński jest przekonany, że podwyżka świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” nie wpłynie negatywnie na zbilansowanie budżetu. Jego zdaniem nawet na znaczącą podwyżkę popularnego pięćset plus do kwoty 700 złotych dałoby się znaleźć środki. "Na 700 plus pieniądze by się znalazły, ale zawsze kosztem czegoś. Tak długo, jak nie podniesiemy podatków, a nie mamy takich planów, trzeba byłoby komuś zabrać, aby innemu dać. To nie są kwoty, które zrujnują budżet, ale utrudnią działanie w innych celach" - mówił w rozmowie na antenie "Polsat News".

Co dalej z 500+? Jak należy odczytywać te słowa?

Czy 500+ zamieni się w 700+?

1 kwietnia 2021 roku minęło równe pięć lat od wprowadzenia w życie jednego z flagowych projektów rządu Zjednoczonej Prawicy. Od tamtego czasu pieniądze w ramach tego programu nie podlegały żadnym korektom, żadnej waloryzacji, jak choćby renty czy emerytury. Piszemy o tym dlatego, że po tych pięciu latach siła nabywcza 500 złotych znacznie zmalała. Jak bardzo?

Dość powiedzieć, że biorąc pod uwagę inflację w Polsce, rzeczywista wartość tego świadczenia wynosi zaledwie 438 złotych. Dodajmy również, że aby "wyrównać" tę różnicę, świadczenie to w chwili obecnej powinno wynosić 544,31 złotych, a przynajmniej taką kwotę wyliczyli eksperci Instytutu Emerytalnego, którzy brali pod uwagę rokroczną waloryzację.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że Polskę stać na taką "podwyżkę"

Konflikt w rządzie nabiera na sile, Zjednoczona Prawica jest targana wewnętrznymi sporami i jak spekuluje się w polskich mediach tak radykalne zmiany w programie „Rodzina 500+” mogłyby stać się nie tylko spoiwem dla samej koalicji rządzącej oraz podbić jej notowania w sondaż opinii publicznej, ale również stać się platformą do wygrania kolejnych wyborów. Według "Gazety Wyborczej" Zjednoczona Prawica ma plany, aby pierwsza waloryzacja miała miejsce już w 2023 roku, a więc tuż przed wyborami do polskiego parlamentu. Mówi się również o zwykłym zwiększeniu 500+, a pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z uszczelnienia VAT`u. Wiele wskazuje na to, że jakiś ruch w tej kwestii zostanie wykonany...

Czy jednak Polskę na to stać? Z cytatu przytaczanego powyżej wygląda na to, że tak. Ile by naszą ojczyznę taka podwyżka kosztowała? Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świadczenie to jest pobierane przez rodziców 6.6 miliona dzieci. Łatwo policzyć, że podwyżka o 200 złotych kosztowała by państwową kasę dodatkowe 15,8 mld zł w skali roku.