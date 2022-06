500 000 małych firm w UK znajduje się na skraju bankructwa

Prawie pół miliona niewielkich przedsiębiorstw operujących w Wielkiej Brytanii pozostaje "zagrożonych upadkiem w ciągu kilku tygodni". Organizacja Federation of Small Businesses wzywa Rishiego Sunaka o większe wsparcie.

Rosnące koszty utrzymania w UK uderzają nie tylko w "zwykłych" obywateli, ale także w małe firmy. Prawie pół miliona takich podmiotów może zbankrutować w ciągu kilku tygodni, jak podaje Federation of Small Businesses, jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia od rządu. Przewodniczący FSB, Martin McTague, pochwalił ostatnie wsparcie kanclerza Rishiego Sunaka w wysokości 15 miliardów funtów dla konsumentów, ale zaznaczył, że część z nich straci pracę, bo ich pracodawcy po prostu zbankrutują. "Małe firmy wciąż mają ogromny problem. Stoją w obliczu około dwukrotnej inflacji cen (...), a to tykająca bomba zegarowa. Zostały im dosłownie tygodnie, zanim zabraknie im gotówki, a to będzie oznaczać, że setki tysięcy firm upadnie i wiele osób straci pracę" - komentował McTague na łamach programu BBC Radio 4's Today.

Jak wygląda sytuacja "małych" przedsiębiorstw w UK?

McTague wskazał na dane z Urzędu Statystyk Krajowych, z których wynika, że ​​40%, czyli około 2 mln małych firm w Wielkiej Brytanii nie posiada środków na prowadzenie działalności przez kolejne trzy miesiące. Z tej liczby około 10% – czyli 200 tys. firm – ma „poważne kłopoty”, a kolejnym 300 tys. - „zostało tylko kilka tygodni” do ogłoszenia upadłości. "To bardzo realna możliwość, ponieważ … nie mają rezerw gotówki. Nie mają żadnego sposobu na rozwiązanie tego problemu" - dodawał.

Szef FSB przytoczył przypadek, w którym właściciel hotelu w Scarborough stracił swoje zyski przez gwałtownie rosnące rachunki za energię, które były pięciokrotnie wyższe od dotychczasowych stawek.

Dane, niestety, nie pozostawiają żadnych złudzeń...

Inflacja cen konsumpcyjnych osiągnęła w kwietniu 9%, najwyższy poziom od 1982 r. Wzrost kosztów wynikał ze skoku w rachunkach za energię, rekordowych cen benzyny i rosnących kosztów cotygodniowych zakupów. Bank Anglii oszacował, że inflacja osiągnie szczyt na poziomie około 10% jeszcze w tym roku.

McTague powiedział, że bez dalszego wsparcia dla małych firm, kosztowna pomoc udzielona w czasie pandemii zostanie zmarnowana. "Kanclerz wydał około 45 miliardów funtów, aby te firmy przetrwały kryzys wywołany przez Covid-19. Czy naprawdę oczekujemy, że teraz ich porzuci, (...) i straci te pieniądze?" - pytał retorycznie.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!