50-pensówka sprzedana za 150 funtów na eBay’u. Na rynku są ich tysiące

Świąteczna 50-pensówka z 1998 roku z wizerunkiem Świętego Mikołaja i komina z napisem „Boże Narodzenie” została sprzedana na eBay’u za 151,25 funta 30 września. Monetę licytowano przez 10 dni, a jej wyjściowa cena wynosiła 1 funta.

O tym, że wiele brytyjskich monet sprzedaje się świetnie na eBay’u, dowiadujemy się regularnie z serwisów informacyjnych w UK. Tym razem za 300-krotność swojej wartości rynkowej sprzedała się pewna 50-pensówka w Anglii.

50-pensówka sprzedana za 150 funtów

Na eBay’u licytowano ją przez 10 dni, w czasie których z 1 funta osiągnęła cenę 151,25 funta. Ta świąteczna 50-pensówka przedstawia nie tylko postać Świętego Mikołaja z prezentami, ale także miejsce jej wybicia do typowych nie należy. Tak naprawdę została wybita w Gibraltarze – co oznacza, że technicznie nie jest prawnym środkiem płatniczym w Wielkiej Brytanii.

Moneta niewprowadzona do obiegu

Wspomniana 50-pensówka nie została wprowadzona do obiegu. Zaprojektowano ją jako monetę pamiątkową. Z tego też względu mało prawdopodobne jest, że przez przypadek ktoś znajdzie ją w swoim portfelu, jednak warto mieć na nią oko.

Monety bożonarodzeniowe w najbliższym czasie będą warte najprawdopodobniej więcej, gdyż zbliża się sezon świąteczny, a kolekcjonerzy chcą dodać do swoich kolekcji kilka sezonowych elementów.

Świąteczna 50-pensówka, która sprzedała się na eBay’u za ponad 150 funtów, miała nakład 30 000. Co ciekawe – monety bite dla Gibraltaru od roku 1997 zostały wyprodukowane przez Pobjoy Mint i Tower Mint. Mogą być one wybijane w celu wprowadzenia do obiegu lub jako dodatek do prezentów okolicznościowych.