50 najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii — które firmy są najlepiej oceniane przez pracowników? [ranking]

Za co doceniają ją jej pracownicy?

Poznaliśmy wyniki rankingu najlepszych (z punktu widzenia pracowników) brytyjskich firm. Został on stworzony na podstawie opinii ich obecnych i byłych pracowników zebranych przez portal Glassdoor. Firma konsultingowa Bain & Company została uznana za najlepszego pracodawcę, a tuż za nią uplasowały się ServiceNow oraz Boston Consulting Group reprezentujące branżę technologiczną.

Coroczny ranking brytyjskich pracodawców przygotowywany jest na podstawie danych zebranych przez portal Glassdoor pod mówiącym wszystko szyldem Best Places to Work. W sumie aż 2,3 miliona pracodawców zostało zweryfikowanych przez Glassdoor pod kątem ich corocznego zestawienia firm najlepszych w ocenie ich pracowników. Średnia ocena przedsiębiorstwa branego pod uwagę w ramach tego zestawienia wyniosła 3,7. Aby się znaleźć w tym rankingu, dana firma musi zatrudniać przynajmniej 1000 osób. Proces wyłaniania najlepszych firm był prosty — pracownicy po prostu przekazywali swoje opinie na temat danej firmy wypełniając odpowiedni formularz przygotowany przez Glassdoor, a potem dane były zbierane i na ich podstawie przygotowano poniższą listę.







Jaka firma jest najlepszym pracodawcom w UK?

Warto dodać, że także w ten sposób powstaje baza opinii o pracodawcach, w której znajdziemy informacje o wynagrodzeniu, warunkach pracy i wszystkim, co wiążę się z daną firmą, a o czym warto przestrzec potencjalnego pracownika. Co roku na podstawie tych właśnie opinii przygotowywany jest ranking „najlepszych” (czy też będąc dokładniejszym — najlepiej ocenianych przez byłych i obecnych pracowników) pracodawców w Wielkiej Brytanii. Do pewnego stopnia zobiektywizowana ocena stanowi więc sumę subiektywnych opinii poszczególnych osób.

Na liście za rok 2023 znalazło się 13 nowych podmiotów, w tym tak znane marki jak Office for National Statistics czy lotnisko Heathrow. Google jest jedyną firmą, która od 2015 roku pojawiała się we wszystkich zestawieniach i w 2023 roku nie było inaczej. Kilka dużych pracodawców wypadło z listy. Meta i Sky Betting & Gaming były obecne w 2022, ale w tym roku ich zabrakło.

Na pierwszym miejscu zestawienia Best Places to Work znalazła się firma konsultingowa Bain & Company z oceną 4,7 na 5. Jej pracownicy chwalą ją za „ogromne możliwości dokształcania się przez całą karierę” i „niesamowitą kulturę”. Na niższych stopniach podium znajdziemy ServiceNow (to zeszłoroczny zwycięzca) oraz Boston Consulting Group.

W zestawieniu Glassdoor za rok 2023 pojawia się łącznie 13 branż, a firmy technologiczne zdecydowanie zdominowały ranking, pojawiając się łącznie 21 razy (zajmując blisko połowę z 50 lokat). Kolejne miejsce zajmuje dziewięć firm finansowych, siedem firm konsultingowych i cztery zakłady pracy specjalizujące się w produkcji. Dla pełnego kontekstu dodajmy, że nie inaczej było w 2022. Rok wcześniej dało się zauważyć dominację przedsiębiorstw z branż technologicznych. Ich pracownicy są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca pracy, przez co aż 19 firm znalazło się na liście, a w czołowej dziesiątce — było ich aż siedem.

Oto wyniki rankingu Best Places to Work

„Ostatni rok przyniósł ekstremalne wzloty i upadki dla osób poszukujących pracy i pracowników, ale pomimo coraz bardziej niepewnego rynku pracy, dane Glassdoor pokazują, że nadal istnieją firmy bardzo skoncentrowane na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń pracowników” - komentował dyrektor generalny Glassdoor, Christian Sutherland-Wong. „To zachęcające, że firmy robią wiele, aby zadbać o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników, różnorodność i integrację, dodatkowe korzyści i elastyczne środowisko pracy, gdy zbliżamy się do 2023 roku. Szczerze gratuluję wszystkim zwycięzcom konkursu Best Places to Work”.

Oto pełne zestawienie Glassdoor:

Bain & Company ServiceNow Boston Consulting Group Equinix Ocado Technology Mastercard Google Arup Salesforce Version 1 Softcat BlackRock Microsoft Adobe Novuna Imagination Technologies Johnson & Johnson SAP Wise Capgemini Invent Office for National Statistics Cromwell Tools Mott MacDonald SUSE Cisco Systems Dell Technologies Baringa Partners Schroders Bloomberg L.P. S&P Global Syngenta Deloitte VMware Awin Diageo Apple RBC Fidelity International Kainos Dishoom Goldman Sachs Siemens NFU Mutual Avanade McKinsey & Company Heathrow Airport Expedia Group Computacenter Accenture Procter & Gamble

