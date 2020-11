50 funtów na naprawę roweru - jak skorzystać z programu Fix Your Bike?

Na czym polega program Fix Your Bike Voucher Scheme?

Fot: Department for Transport

Program Fix Your Bike Voucher Scheme okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Warte 50 funtów bony na naprawę roweru znikają jak ciepłe bułeczki. Kto może skorzystać z programu? W jaki sposób działa? O czym trzeba pamiętać? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika!

Gdy latem program został uruchomiony obsługująca go witryna po prostu się zawiesiła z powodu ogromnej liczby chętnych, którzy chcieli skorzystać z rządowego wsparcia i naszykować na sezon jesienno-zimowy swoje dwa kółka. Brytyjskie władze podjęły decyzję, aby oferować vouchery stopniowo i w chwili obecnej udostępniona została kolejna transza 50 tysięcy bonów o wartości 50 funtów. Informacja o dostępności nowych środków została ogłoszona przez brytyjski Department for Transport w dniu wczorajszym.

Jak się okazuje te pięćdziesiąt tysięcy voucherów już dziś, w kilkanaście godzin po "wrzuceniu ich" do systemu, zostało wykorzystanych! Na oficjalnej stronie programu można przeczytać, że już wkrótce uruchomione zostaną kolejne środki w ramach Fix Your Bike Voucher Scheme.

W związku z tym już teraz publikujemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego programu.

Kto może aplikować o przyznanie 50 funtów na naprawę roweru?

W zasadzie każda osoba mieszkająca w Anglii, która ma rower wymagający naprawy i/lub serwisu, może starać się o voucher z programu Fix Your Bike. Pełna lista warunków i kryteriów kwalifikacyjnych jest dostępna na etapie rejestracji. Aby się zarejestrować kliknij w ten link https://fixyourbikevoucherscheme.est.org.uk/

Na czym polega program Fix Your Bike Voucher Scheme?

Program Fix Your Bike Voucher ma na celu zachęcenie większej liczby ludzi w Anglii do korzystania z roweru, jako alternatywnego środka transportu dla samochodów oraz środków komunikacji zbiorowej, ze względu nie tylko na ochronę środowiska, ale również na zasady dystansowania społecznego.

Jak skorzystać z programu Fix Your Bike Voucher Scheme?

Vouchery mogą być wykorzystywane jedynie w zarejestrowanych w programie punktach serwisowych i sklepach rowerowych zajmujących się naprawą jednośladów. Ich listę znajdziesz pod tym linkiem, na oficjalnej stronie programu: https://fixyourbikevoucherscheme.est.org.uk/Home/Map.

Na jedno gospodarstwo domowe można odebrać maksymalnie dwa vouchery. Po rejestracji, która zajmuje tylko kilka minut, otrzymasz kod kuponu. Jest on ważny przez 60 dni od daty rejestracji. Naprawy muszą zostać wykonane przed 31 marca 2021 i (rzecz jasna!) przed wygaśnięciem samego kuponu.

Czy za 50 funtów da się naprawić rower?

Co prawda pięćdziesiąt funtów to może suma niezbyt duża, ale na doprowadzenie dwóch kółek do porządku na zimę powinno wystarczyć. Od 35 funtów rozpoczynają się ceny za podstawowy przegląd ("bronze level service"), a 50 funtów powinno starczyć na coś ekstra ("silver level service").

