Tych składników odżywczych nie może zabraknąć w Twojej diecie. Sprawdź, czy dostarczasz je organizmowi w odpowiednich proporcjach

Fot. Materiały własne

Nie trzeba zaglądać do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, aby wiedzieć, że człowiek musi regularnie dostarczać swojemu organizmowi dwie grupy składników odżywczych: mikroelementy i makroelementy. To właśnie one zapewniają prawidłowy rozwój, wzrost i inne funkcje życiowe. Jak jednak w dobie ciągłego pośpiechu i notorycznego stresu zadbać o dietę, w której nie będzie niczego brakować? Eksperci My Fit Food uspokajają – to jest możliwe!

Mikro- i makroelementy – podstawą zdrowego funkcjonowania organizmu człowieka

Składniki mineralne stanowią około 4 proc. masy ciała człowieka, a do tego są dostarczane niemal wyłącznie w pożywieniu. Eksperci przypominają, że ludzkie komórki nie mają zdolności syntetyzowania składników mineralnych nawet na potrzeby własne, a przecież ponad trzydzieści z nich jest absolutnie niezbędnych do życia. Jeśli chodzi o mikroelementy to, jak sama nazwa wskazuje, są to składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje w małych dawkach. Mikroelementy dzielą się na dwie grupy: witaminy i minerały, i choć organizm człowieka potrzebuje ich tylko w niewielkich ilościach, to ich niedobór może doprowadzić do poważnych zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Makroelementy są z kolei składnikami odżywczymi, których człowiek potrzebuje w większych ilościach. Do makroelementów zaliczamy białko, węglowodany i tłuszcze.

Wszystko, co musisz wiedzieć o mikroelementach

Mikroelementy, które dzielą się na witaminy i minerały, są zupełnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mikroelementy odpowiadają m.in. za sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego i układu sercowo-naczyniowego, za utrzymanie zdrowej skóry, mocnych kości i zębów, za wspomaganie układu nerwowego, zapobieganie nadciśnieniu tętniczemu i powstawaniu skrzepów, a do tego wykazują one silne działanie antyoksydacyjne. W gronie witamin wyróżniamy dwie podstawowe grupy: witamy rozpuszczalne w tłuszczach: (witaminy A, D, E i K) oraz witaminy rozposzczalne w wodzie (witaminy B-1 (tiamina), B-12 (cyjanokobalamina), B-6, B-2 (ryboflawina), B-5 (kwas pantotenowy), B-3 (niacyna), B-9 (kwas foliowy), B-7 (biotyna), C). Jeśli zaś chodzi o minerały, to dzielą się one na minerały główne (niezbędne do zachowania optymalnego zdrowia) i śladowe. Do minerałów głównych zaliczamy magnez, wapń, fosfor, siarkę, sód, potas i chlorek), a do tych śladowych – żelazo, selen, cynk, mangan, chrom, miedź, jod, fluorek i molibden).

Wszystko, co musisz wiedzieć o makroelementach

Makroelementy są odpowiedzialne za większość procesów życiowych, w związku z tym przyjmowanie ich w odpowiednich ilościach jest dla każdego człowieka absolutnie niezbędne. W przypadku dorosłego człowieka zapotrzebowanie na makroelementy przekracza 100 mg na dobę, a ponieważ są one regularnie wydalane z potem, kałem i moczem, to trzeba je regularnie uzupełniać. Do makroelementów zaliczamy magnez, wapń, fosfor, potas, sód, chlor, siarkę i węgiel. Makroelementy znajdziemy w najróżniejszych artykułach spożywczych – dla przykładu w magnez bogate są m.in. kasze (jęczmienna, gryczana), szpinak i kakao. Z kolei źródłem wapnia są m.in. sery żółte, jaja i sardynki.

Jak jeść, żeby dostarczyć organizmowi niezbędne mikro- i makroelementy?

Czy w dzisiejszych, szybkich i pełnych stresu czasach, można dostarczyć organizmowi odpowiedną ilość mikro- i makroelementów? Eksperci przyznają, że czasami jest to trudne, ale i na to są sprawdzone sposoby. Jednym z nich, jak przyznaje Tomasz Sagan - ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food, jest oddanie sprawy w ręce profesjonalistów. Odpowiednio dobrana do potrzeb dieta pudełkowa to rozwiązanie na miarę naszych czasów. Pudełka zawierające śniadanie, obiad i kolację wraz ze zdrowymi przekąskami pomiędzy daniami głównymi to przepis na zdrowe, zbilansowane i regularne posiłki. To absolutna gwarancja zdrowej żywności, przy maksymalnej oszczędności czasu i energii.

- Po dietę pudełkową sięga coraz więcej ludzi, ponieważ jest to sposób na zdrowie w przystępnej cenie i gwarantujące dużą oszczędność jakże ulotnego czasu. Nasi eksperci ds. żywienia dobierają odpowiednie proporcje do stylu życia klienta, zapotrzebowania kalorycznego, wieku czy obserwowanego metabolizmu. Klienci, którzy po raz pierwszy decyduja się spróbować diety pudełkowej, są zaskoczeni, jak różnorodne otrzymują posiłki, jak bogata może być ic

h dieta i z jakim rozmachem można łączyć przeróżne smaki – dodaje Sagan z My Fit Food.