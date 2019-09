5 powodów dlaczego telewizja internetowa jest LEPSZA od tradycyjnej TV

Fot: GoodFreePhotos

Jakie zalety ma telewizja internetowa? Dlaczego jest lepsza od "zwykłej", tej tradycyjnej, analogowej TV? Oto sześć powodów!

Czym jest telewizja internetowa? Obecnie pojęcie to obejmuje dostawę programów telewizyjnych i innych treści wideo przez internet w technologii strumieniowej. Dziś za najważniejszą cechą telewizji online jest fakt, że do odbierania jej nie jest potrzeba (tradycyjna) antena, a konieczne jest jedynie połączenie z siecią. Dzięki temu może być to dowolne urządzenie z dostępem do internetu. W XXI wieku nie musi to być już zwykły, stacjonarny komputer podłączony kablem, ale urządzenie mobilne takie, jak laptop, tablet czy telefon.

Oto sześć powodów, które sprawiają, że nowoczesna telewizja internetowa jest lepsza od zwykłej, tradycyjnej:

ELASTYCZNOŚĆ

Jeden z największych zarzutów, jaki można wysunąć wobec tradycyjnej TV, dotyczy elastyczności oferty. Ramówka narzuca nam co i kiedy mamy oglądać, w związku z czym to my musimy się dopasowywać do programu TV, a nie na odwrót. W przypadku telewizji internetowej opartej na streamingu i usługach VOD nie ma tego problemu - oglądamy to, co chcemy i wtedy, kiedy chcemy.

MOBILNOŚĆ

Co więcej - oglądamy nie tylko wtedy, kiedy chcemy, ale także na takich urządzeniach jakich chcemy. To jest jednym z największych atutów każdego rodzaju telewizji internetowej - aby oglądać swoje ulubione programy nie musimy siadać przed telewizorem (choć rzecz jasna możemy - współczesne telewizory są dostosowane do korzystania z telewizji online).

W epoce 4G, a gdzieniegdzie i 5G, niemal zawsze nasz "telewizor" możemy schować do kieszeni, torebki lub ewentualnie plecaka. Dzięki temu nasze ulubione programy możemy oglądać w metrze, autobusie, w kolejce do lekarza, stojąc w korku lub gdzie tylko zechcemy.

JEST TANIEJ

Telewizja tradycyjna ma wciąż wiele przewag nad innowacyjnymi rozwiązaniami online - jednym z nich jest choćby bogata oferta sportowych wydarzeń na żywo. Niestety, aby móc się nim cieszyć nierzadko trzeba słono płacić za nie tylko za kanały sportowe, ale również za inne pakiety, które niekoniecznie chcemy.

Koszty korzystania z telewizji internetowej nierzadko są niższe, a czasami nie ma ich w ogóle - sporo kontentu dostępnego online jest za darmo, jak to ma miejsce choćby w przypadku WEEB.TV, jednej z najlepszych telewizji internetowych.

RÓŻNORODNOŚĆ i BOGACTWO TREŚCI

W tym punkcie tradycyjna telewizjia nie ma najmniejszych szans z telewizją internetową - nie dość, że online dostępna jest duża część treść, to jeszcze jest tam kontent, który jest dostępny tylko przez sieć. I jest go dużo. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Go - człowiekowi życia braknie, aby z tego wszystkiego skorzystać. A już wkrótce ze swoimi platformami wystartują Apple i Disney... Naprawdę jest w czym wybierać!

Co więcej, o ile tradycyjna telewizja celuje raczej w przeciętnego widza, o tyle telewizja interntowa jest o wiele bardziej różnorodna i za jej pośrednictwem można dotrzeć do znacznie bardziej zróżnicowanych, niszowych i rzadkich treści.

EKSKLUZYWNY KONTENT

I koncząc tę wyliczankę dochodzi do tego, co najistotniejsze - treści, a więc filmów i seriali. Coraz częściej zdarza się, że najlepsze obecnie produkcje pojawiają się tylko i wyłącznie na łamach serwisów streamingowych. Jeśli - podkreślmy, jeśli - trafią później do TV to z dużym opóźnieniem.

WEEB TV umożliwia nie tylko oglądanie mnóstwa kanałów bez ponoszenia kosztów abonamentowych, ale także na stworzenie swojego własnego kanału multimedialnego! Dzięki temu WEEB TV to miejsce gdzie znajdziesz polską telewizję przez internet. Ważne transmisje na żywo czy popularne kanały telewizyjne prowadzone przez użytkowników z całego świata!