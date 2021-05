5 powodów, by opóźnić przejście na emeryturę. Czy warto popracować nieco dłużej?

Fot. Getty

Ile obecnie wynosi wiek emerytalny w UK? Czy warto odłożyć w czasie przejście na emeryturę? Oto pięć powodów, by rozważyć opóźnienie zakończenia przygody z brytyjskim rynkiem pracy i przejścia na emeryturę.

Gdy jesteśmy w pełni sił i większość naszego czasu i energii poświęcamy na pracę, marzy nam się często emerytura i chcielibyśmy ją przyspieszyć. Jednak w miarę upływu czasu może się okazać, że nie tylko nie mamy ochoty odchodzić z pracy, ale może nam się to wcale nie opłacać. Czy i dlaczego warto rozważyć opóźnienie przejścia na emeryturę?

Wiek emerytalny. Czy w UK funkcjonuje przymusowe przejście na emeryturę?

Aktualnie w Wielkiej Brytanii, gdy przekroczy się próg wieku emerytalnego, nie ma obowiązku przejścia emeryturę. Ta zwana przymusowa emerytura była stosowana kiedyś, ale obecnie już nie funkcjonuje. Wiek emerytalny w UK obecnie wynosi 68 lat - zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku nie oznacza jednak konieczności zrezygnowania z pracy i przejścia na emeryturę. Czy warto nieco odsunąć ten krok? Oto 6 powodów, by rozważyć późniejsze przejście na emeryturę.

Czy warto opóźnić przejście na emeryturę? Oto 5 powodów, że tak

1. Wzrasta oczekiwana długość życia

Wraz z rozwojem medycyny, techniki i gospodarki, wydłuża się oczekiwana długość życia. Według kalkulatora ONS, dla osób, które w tym roku osiągają wiek emerytalny, czyli kończą 68 lat, przewidywana długość życia to dodatkowe 18 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Czy perspektywa spędzenia na emeryturze aż tylu lat jest kusząca? Dla części osób z pewnością tak, ale dla części wcale niekoniecznie.

Istnieje jednak pewna podstawowa kwestia, którą powinien rozważyć każdy - niezależnie od chęci lub niechęci do spędzenia dwóch dekad na emeryturze. Otóż, 20 lat to dużo czasu, a oszczędności emerytalnie nie są nieograniczone, co może okazać się szczególnie dotkliwe, jeśli komuś nie udało się zbyt dużo oszczędzić prywatnie lub w ramach workplace pension.

2. Twoje oszczędności emerytalne mogą dłużej „procentować”

Oprócz ograniczeń związanych z ilością emerytalnych oszczędności, warto uświadomić sobie, że im dłużej oszczędności emerytalne leżą ulokowane na dobrze oprocentowanym koncie oszczędnościowym (np. w ramach prywatnego programu emerytalnego), tym jest ich więcej, ponieważ leżąc w banku „procentują”.

3. Twój pracodawca będzie dłużej odkładał składki na Twoją pensję

W ramach workplace pension od 2019 pracodawcy muszą pokrywać 5 proc. składki emerytalnej pracownika, a pracownik z własnej pensji pokrywa dodatkowe 3 proc. wzrost do 5% składek pracowników i 3% składek pracodawców. Oznacza to, że za każdy dodatkowy rok pracy to dodatkowe składki na Twoje ubezpieczenie emerytalne w miejscu pracy.

4. Aż do 75. roku życia będzie Ci przysługiwać ulga podatkowa od składek emerytalnych

Jeśli w ramach workplace pension będziesz regularnie wpłacał na konto emerytalne „swoje” 3 proc. od wynagrodzenia, będzie CI przysługiwać ulga podatkowa. Ulga podatkowa jest zależna od podatku dochodowego, który płacisz. W większości przypadków będzie to ulga w wysokości 25 proc.

5. Opóźnienie przejścia na emeryturę może podwyższyć miesięczne wypłaty emerytury

Emerytura państwowa zwykle nie może zostać pobrana przed upływem około dziesięciu lat od momentu udostępnienia emerytury z miejscu pracy lub osobistych oszczędności emerytalnych. Jeśli więc masz oszczędności, pozwalające na normalne życie lub pracujesz mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, to być może dobrze byłoby odroczyć wypłaty state pension. Opóźnienie emerytury państwowej nawet tylko o kilka tygodni może podwyższyć Twoją tygodniową wypłatę emerytury w przyszłości.