5 najlepszych ofert pracy dla osób mówiących po polsku w Wielkiej Brytanii

Wielką Brytanię i Polskę łączą wspaniałe stosunki dwustronne od średniowiecza. Nic dziwnego, że oba kraje mają dobre stosunki i dobrze się wzajemnie integrują. W związku z tym nie powinieneś być zaskoczony, jeśli zobaczysz Polaków w Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest około 800 000 rodzimych użytkowników języka polskiego, co stanowi ponad 1% populacji, w przeciwieństwie do innych języków, które nie stanowią 1%. Język polski jest drugim najczęściej używanym językiem w Anglii, na pierwszym miejscu jest angielski, a na trzecim miejscu rumuński. To sprawia, że ​​popyt na osoby mówiące po polsku w sektorze pracy w Wielkiej Brytanii jest wysoki, co ułatwia znalezienie pracy dla osób mówiących po polsku.

Warto jednak zauważyć, że pomimo powszechnego w Wielkiej Brytanii języka polskiego, zapotrzebowanie na polskojęzycznych pracowników nie jest takie samo we wszystkich branżach. Na przykład istnieje duże zapotrzebowanie na nianie i opiekunki mówiące po polsku, podczas gdy zapotrzebowanie na nie jest rzadkie w branży motoryzacyjnej i medycznej. Dlatego niezbędne jest poznanie potencjalnych pracodawców przed filtrowaniem wyszukiwania pracy, aby wyświetlić tylko oferty pracy polskojęzyczne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, współpracowaliśmy z ekspertami z Jooble, aby dać Ci cenne wskazówki. Przeszukaliśmy najlepsze oferty pracy dla osób mówiących po polsku w Wielkiej Brytanii. Omówimy nie tylko oferty pracy w pełnym wymiarze godzin na miejscu dostępne dla osób mówiących po polsku, ale także porozmawiamy o pracy zdalnej i w niepełnym wymiarze godzin. Zagłębmy się w to.

W Wielkiej Brytanii jest około 12 000 miejsc pracy dla osób mówiących po polsku. Trzeba jednak wiedzieć, czego szukać, na co się przygotować i gdzie szukać pracy.

Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej poszukiwanych miejsc pracy dla osób mówiących po polsku w Wielkiej Brytanii:

1. Tłumacze pisemni i ustni Tłumaczenie to jedno z najpopularniejszych zajęć dla osób mówiących po polsku w Wielkiej Brytanii. Może to być praca zdalna, jak również praca w niepełnym wymiarze godzin. Niektóre firmy zatrudniają również specjalistów jako tłumaczy wewnętrznych. Tłumaczenie dotyczy materiałów tekstowych i jest dobrze płatne. Tłumacze z angielskiego na polski i z polskiego na angielski mogą zarabiać od 15 $ za godzinę do 40 $ za godzinę. Tłumacze pisemni i ustni muszą biegle posługiwać się obydwoma językami. Niektórzy pracodawcy mogą również wymagać zaświadczenia potwierdzającego kompetencje kandydata, zwłaszcza w przypadku tłumaczenia pisemnego.

2. Gospodynie domowe/Opiekunowie Inne popularne zawody wśród osób mówiących po polsku to prace gospodyni domowej i opiekunki. Jest to związane z wieloma stanowiskami, w tym nianią, opiekunem osoby dorosłej, gospodynią domową itp. Podstawową kwalifikacją do tych ról jest umiejętność mówienia w wymaganym języku i dbania o osoby, do których są przydzielone. Ludzie zatrudniają polskojęzyczne nianie i gospodynie domowe, aby upewnić się, że język jest używany w ich rodzinach, a one same się go nauczą.

3. Asystenci dydaktyczni Bycie asystentem nauczyciela jest jednym z zawodów wymagających edukacji dla osób mówiących po polsku w Wielkiej Brytanii. Mają być systemem wspierającym dla studentów, którzy właśnie przenieśli się do UK i nie znają języka angielskiego ani środowiska. Polski asystent nauczyciela musi nie tylko biegle posługiwać się językiem angielskim i polskim, ale także być odpowiednio wykształcony do tej roli.

4. Asystenci administratora Inną pracą biurową, którą osoba mówiąca po polsku może znaleźć w Wielkiej Brytanii, jest praca jako pomoc biurowa. Ich obowiązki mogą obejmować zarówno pomoc polskim klientom w ich biznesie, jak i wykonywanie niezbędnych regularnych obowiązków asystenta biurowego. Minimalne wymagania edukacyjne dla tej roli to dyplom ukończenia szkoły średniej lub certyfikat GED.

5. Sprzątacze Podobnie jak gospodynie domowe i nianie, również osoby sprzątające mówiące po polsku są bardzo poszukiwane. Jest to bardzo poszukiwana praca, a ponad 1000 ogłoszeń o pracę dla sprzątaczek jest publikowanych na najlepszych stronach internetowych z ofertami pracy, takich jak Jooble.

Wniosek Relacje między Wielką Brytanią a Polską istnieją już od jakiegoś czasu. Nic więc dziwnego, że język polski jest drugim po angielskim najczęściej używanym językiem ojczystym. Ponieważ Polacy są szeroko rozprzestrzenieni w Wielkiej Brytanii, wzrosło również zapotrzebowanie na pracę dla osób mówiących po polsku. Jednak nie wszystkie miejsca pracy są dla nich dostępne w kraju. W tym artykule omówiono pięć polskojęzycznych miejsc pracy, na które jest największy popyt w Wielkiej Brytanii.