5 najlepszych kasyn w Las Vegas

Las Vegas to z pewnością światowa stolica hazardu. Już od dziesięcioleci osoby nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, lecz z całego świata zjeżdżają w to miejsce, aby spróbować swego szczęścia.

Czekają na nich liczne gry karciane, ruletka, automaty owocowe, nowoczesne jackpoty czy też inne gry hazardowe. Choć w samym Las Vegas znajdziemy wiele mniejszych lub większych kasyn, to jednak spośród nich wyróżnia się piątka, która jest najbardziej znana i najchętniej odwiedzana przez klientów.

Kasyno Bellagio

Jeśli zapytamy się miłośników kasyn naziemnych, jakie jest najsłynniejsze kasyno nie tylko w Las Vegas, lecz i na świecie, to zapewne wielu odpowie, że Bellagio. Jest to wręcz symbol światowej stolicy hazardu. Bellagio otwarte zostało pod koniec 1998 roku. Obiekt ten stworzony został wedle projektu DeRuyter Butler i ma nawiązywać do jeziora Como i włoskiego miasteczka Bellagio. To właśnie z tego powodu przy hotelu i kasynie znajduje się wielkie sztuczne jezioro, gdzie każdego dnia odbywa się słynny pokaz fontann. Niezwykle charakterystyczne fontanny są symbolem Las Vegas. Już wielokrotnie gościły na ekranach kin i telewizorów, choćby w trylogii Ocean's. Znajdujący się w budynku hotel uważany jest za jeden z najbardziej luksusowych na świecie. Oczywiście wewnątrz ulokowane jest także ogromne kasyno z niezliczoną ilością automatów, stołów do gry.

MGM Grand Casino

MGM Grand to kolejny wielki obiekt na naszej liście. Znajduje się on przy bulwarze Las Vegas Strip, a wybudowany został w 1993 roku. Sam budynek ma 89 metrów wysokości oraz blisko 7 tysięcy apartamentów. W dodatku znajduje się w nim największe kasyno w regionie, którego łączna powierzchnia to aż 15 930 m². Zainteresowane osoby znajdą na miejscu przeszło 2500 automatów do gry, jak i blisko 140 stołów do pokera. Charakterystyczny jest tutaj znajdujący się tuż przed wejściem posąg złotego lwa oraz antyczne kolumny. Wewnątrz goście znajdą przy okazji 5 basenów, w tym jeden ze słoną wodą, sztuczną rzekę z wodospadem czy sporo restauracji.

Wynn

Wynn to kolejne na naszej liście kasyno połączone z luksusowym hotelem. Jest to nieco mniejszy obiekt od dwóch poprzednich. Choć posiada 187 metrów wysokości z 45 piętrami, to mieści się w nim "jedynie" 2716 pokoi. Na miejscu jednak znajduje się również kasyno o powierzchni 10300 m². Wynn także mieści się przy ulicy Las Vegas Strip, a do użytku oddany został w 2005 roku. Cały obiekt kosztował aż 2,7 mld dolarów! Również uznawany jest on za jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Posiada on w swym wnętrzu wodospad wpadający prosto do sztucznego jeziora o powierzchni 1,2 hektara. Kasyno w Wynn było jednym z pierwszych na świecie, w którym zainstalowano najnowocześniejsze systemy wykrywania oszustw.

The Venetian Resort Hotel Casino

The Venetian Resort Hotel Casino to część największego na świecie kompleksu hotelowego. Łącznie z Sands Expo Convention Center oraz The Palazzo Hotel and Casino Resort swym gościom kompleks ten może zaproponować grę w kasynie o powierzchni ponad 11000 m², jak i również ponad 8 tysięcy pokoi i apartamentów. Sam Venetian Resort otwarty został z końcem 1999 roku. Ma on 145 metrów wysokości oraz 40 pięter. Goście znaleźć mogą tutaj między innymi replikę znajdującej się w Wenecji dzwonnicy św. Marka. Ponieważ hotel nawiązuje do Wenecji, nie mogło tutaj zabraknąć także i słynnych gondoli.

Luxor Las Vegas

Oddany do użytku z końcem 1993 roku Luxor Las Vegas jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Tematycznie nawiązuje on do Luxoru oraz kultury dawnego Egiptu. Przypomina on egipską piramidę, a w jego wnętrzu mieści się ponad 4400 apartamentów. Ponadto przed samym budynkiem można podziwiać wielki posąg Sfinksa. Oczywiście miłośnicy hazardu mogą liczyć na wstęp do nowoczesnego kasyna, pełnego automatów czy też stołów do ruletki i pokera.