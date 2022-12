5 milionów mieszkańców Wysp spędzi święta za granicą. Piątek będzie najtrudniejszym dniem dla podróżnych

Przewiduje się, że około 5 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii wybierze się za granicę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Warto pamiętać, że piątek będzie najbardziej zatłoczonym dniem na lotniskach, z kolei samo Boże Narodzenie będzie najspokojniejszym dniem.

Organizacja z branży turystycznej, Abta, która opracowała szacunki, powiedziała, że mieszkańcy Wysp rezerwują sobie wyjazdy świąteczne na Wyspy Kanaryjskie, do południowej Hiszpanii, Turcji, Portugalii czy Egiptu.





Świąteczne wyjazdy

Miliony ludzi będą w okresie świątecznym i noworocznym podróżować z głównych brytyjskich lotnisk. Samo Heathrow spodziewa się, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni grudnia przez lotnisko przejdzie ponad trzy miliony pasażerów.

Dyrektor naczelny organizacji z branży turystycznej, Mark Tanzer, powiedział:

- Boże Narodzenie i Nowy Rok to zawsze bardzo trudny czas na podróżowanie, a ten rok będzie wyjątkowy, ponieważ miliony ludzi mają pierwszą okazję po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu, aby spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną za granicą w okresie świątecznym.

Strajki na lotniskach w UK

Istnieją obawy, że strajki pracowników Straży Granicznej codziennie od piątku do końca roku, z wyjątkiem 27 grudnia, mogą spowodować poważne zakłócenia. Członkowie związku usług publicznych i komercyjnych (PCS), którzy pracują dla Border Force na lotniskach Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff i Glasgow, będą protestować.

Pracownicy straży granicznej zaplanowali pierwszy strajk na piątek, 23 grudnia. Około 1000 osób pracujących przy kontroli paszportowej, weźmie udział w akcji protestacyjnej w dniach 23-26 i 28-31 grudnia na lotniskach.

Powołując się na swoje źródło BBC poinformowało, że władze lotniska Heathrow spotkały się z BA i Virgin, dwiema macierzystymi liniami lotniczymi, aby zażądać ograniczenia sprzedaży nowych biletów, na co linie lotnicze się zgodziły.

Około 75 proc. personelu Straży Granicznej to członkowie związku zawodowego PCS, który głosował za strajkiem po tym, jak poinformował, że rząd odmówił zwiększenia oferty podwyżki płac o 2 proc.

Personel wojskowy, urzędnicy służby cywilnej i wolontariusze są szkoleni w zakresie sprawdzania paszportów, gdy personel Straży Granicznej będzie przeprowadzał akcję strajkową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, że jest „bardzo rozczarowane” decyzją związku zawodowego PCS o strajku, dodając, że spowoduje to „znaczące niedogodności” dla podróżnych w okresie świątecznym. W oświadczeniu stwierdzono, że rząd ma „solidne plany”, aby zminimalizować wszelkie opóźnienia, ale zdecydowano się na wydanie ostrzeżenia, że „pasażerowie powinni być przygotowani na zakłócenia”.

Przełożenie terminu lotu

Virgin Atlantic poinformowało, że jego priorytetem jest dotarcie klientów do miejsca docelowego i przygotowanie ich na dłuższe oczekiwanie na kontroli granicznej. Kilka linii lotniczych umożliwia pasażerom przylatującym do Wielkiej Brytanii w dniach strajku bezpłatną zmianę terminu lotów. Pasażerowie, którzy zarezerwowali loty do Manchesteru i Heathrow w dniach strajku, mogą zmienić bilety bez opłaty administracyjnej i różnicy w cenie, przy czym nowa data podróży zostanie zakończona nie później niż 14 stycznia 2023 r.

EasyJet poinformował, że wszyscy pasażerowie lecący do Gatwick, Manchesteru, Birmingham lub Glasgow między 22 a 31 grudnia mogą zmienić datę lotu na tej samej trasie 14 dni przed lub po dacie strajku.

BA podało, że stosuje tę samą politykę dla wszystkich pasażerów z miejscem docelowym na Heathrow lub Gatwick lub tych, którzy mają bilet łączony zarezerwowany w ramach podróży na inne lotnisko w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Strajki w tym tygodniu

W tym tygodniu pracownicy pogotowia również rozpoczną akcję protestacyjną, a 10 000 pracowników w Anglii i Walii ma strajkować w środę. Wszystkie trzy główne związki pogotowia ratunkowego – Unison, GMB i Unite – będą zaangażowane, a członkowie GMB ponownie zastrajkują 28 grudnia.

Rząd ogłosił plany rozmieszczenia 1200 żołnierzy zamiast personelu karetek pogotowia i pracowników kontroli paszportowej, ale szefowie związków powiedzieli, że wojsko nie jest „wystarczająco wyszkolone” do tych ról.

Minister zdrowia, Steve Barclay nadal nie odpowiadał na wezwania do negocjacji w sprawie wynagrodzenia, zamiast tego sugerował dyskusję na temat innych kwestii, które „mają znaczenie dla personelu”.

