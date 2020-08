5-letni chłopiec skatowany przez partnera matki. Lekarz powiedział, że „to najgorsze pobicie dziecka, jakie kiedykolwiek widział”

5-latek został brutalnie pobity przez partnera matki, który próbował go "nauczyć dyscypliny".

5-letni chłopiec znajduje się w stanie krytycznym w szpitalu po tym, jak został ciężko pobity przez partnera matki m.in. drewnianym kijem. Policja aresztowała zarówno 20-letniego mężczyznę oraz 31-letnią matkę dziecka.

Lekarz, który opatrywał rany 5-latka, powiedział, że jest to „najgorsze pobicie dziecka, jakie widział w swojej karierze”. Matka wraz z partnerem zostali aresztowani.

Pobicie dziecka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Sydney w Australii. W piątek wieczorem policja została wezwana do domu pary w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przemocy domowej. Tam oficerowie znaleźli ciężko pobite dziecko, które następnie zostało przewiezione do szpitala i pozostaje tam w stanie krytycznym.

Para została aresztowana

Matka chłopca została aresztowana pod zarzutem niezapewnienia dziecku ochrony i wystawienia go na ryzyko doznania poważnej krzywdy. Z kolei jej partner został obciążony zarzutami dotyczącymi ciężkiego pobicia 5-latka. Mężczyzna użył w trakcie ataku na dziecko również drewnianego kija.

Jak się okazało, partner matki chłopca, próbował go „nauczyć dyscypliny”, co skończyło się dla dziecka poważnymi obrażeniami mózgu. Pediatra neurochirurg z Westmead Hospital powiedział, że było to „najgorsze pobicie dziecka, jakie widział w swojej karierze” i że „płakał w trakcie badania” chłopca.

Aresztowany mężczyzna starał się o zwolnienie za kaucją, jednak jego prośba została odrzucona. Matka chłopca nie wniosła o zwolnienie za kaucją.