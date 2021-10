5 000 funtów dotacji dla mieszkańców Anglii i Walii na wymianę starych kotłów gazowych

Właściciele domów w Anglii i Walii będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 5 000 funtów do wymiany starego kotła gazowego od kwietnia przyszłego roku, aby zastąpić go niskoemisyjną pompą ciepła.

Rząd przeznaczył 3,9 miliardów funtów w postaci grantów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W ramach swojego planu władze zaoferują od kwietnia 2022 roku dofinansowanie dla mieszkańców Anglii i Walii.

5 000 funtów na wymianę starych kotłów gazowych

Mieszkańcy Anglii i Walii będą mogli od kwietnia 2022 roku skorzystać z dotacji w wysokości 5 000 funtów do wymiany starych kotłów gazowych i zastąpienia ich np. niskoemisyjnymi pompami ciepła. Ponadto po roku 2035 miałyby już zniknąć ze sprzedaży kotły gazowe. Dofinansowanie ma także na celu zwiększenie efektywności energetycznej mieszkań socjalnych i budynków użyteczności publicznej.

Eksperci twierdzą jednak, że przeznaczony na zmiany budżet jest zbyt mały, a strategia rządu mało ambitna. Ministrowie uważają jednak, że pompy ciepła będą miały cenę porównywalną do nowego kotła gazowego. Jednak 450 mln funtów przeznaczonych na dotacje w ciągu trzech lat pokryje maksymalnie zakup 90 000 pomp.

Ogrzewanie budynków ma duży udział w ogólnej emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii, stanowiąc ponad jedną piątą całkowitej emisji, dlatego istnieje większa presja, aby zapewnić bardziej efektywne redukcje emisji.

Minister ds. Biznesu i Energii, Kwasi Kwarteng powiedział, że dotacje na zainstalowanie pomp ciepła dostępne od kwietnia przyszłego roku, odegrają w tym dużą rolę i pomogą obniżyć koszty relatywnie nowej technologii do 2030 roku.

Jonny Marshall, starszy ekonomista z Resolution Foundation określił strategię rządu jako „mile widziany początek”, ale według niego nie jest ona wystarczająca.

- 90 000 pomp ciepła, które ma sfinansować ten nowy program, to nadal niewiele w porównaniu z potrzebnymi 450 000 pomp ciepła, które zdaniem Komisji ds. Zmian Klimatu muszą zostać zainstalowane do 2025 roku, aby utrzymać Wielką Brytanię na drodze do ograniczenia emisji z naszych domów o połowę do 2035 roku – powiedział.

Jaki jest koszt pompy ciepła?

Obecnie powietrzna pompa ciepła kosztuje od 6 000 funtów do 18 000 funtów, w zależności od zainstalowanego jej typu i wielkości nieruchomości.

- W miarę poprawy technologii i spadku kosztów w ciągu następnej dekady, spodziewamy się, że nieskoemisyjne systemy grzewcze staną się oczywistym i przystępnym cenowo wyborem dla konsumentów. Dzięki naszemu nowemu programowi dotacji zapewnimy ludziom w międzyczasie możliwość wyboru bardziej wydajnej alternatywy – powiedział Kwarteng.

Rząd podkreślił, że w czasie, gdy właściciele domów będą zachęcani do przejścia na pompę ciepła lub inną niskoemisyjną technologię, jeśli ich obecny kocioł będzie wymagał wymiany, nie będzie wymogu usuwania tych kotłów, które nadal dobrze działają.

Boris Johnson także starał się uspokoić wyborców co do ambicji rządu podkreślając, że koszty niskoemisyjnych systemów grzewczych z czasem spadną, a ich wprowadzenie pomogłoby stworzyć tysiące nowych miejsc pracy.