Styl życia Jedna na sześć par śpi w oddzielnych łóżkach. Co stanowi największy problem?

Najnowsze badania pokazują, że aż jedna na sześć par śpi w oddzielnych łóżkach. Głównym problemem jest chrapanie małżonka lub partnera, a także jego/jej wiercenie się. Osobne łóżko daje większą gwarancję na dobrze przespaną noc.

Coraz więcej ludzi nie dzieli ze sobą łóżka w nocy

Badanie przeprowadzone na zlecenie Samsunga nie pozostawia złudzeń – coraz więcej par nie dzieli ze sobą łóżka w nocy. Aż jedna na sześć par – małżeństw czy partnerów, śpi w oddzielnych łóżkach. Jaki jest tego powód? Cóż, głównym jest chrapanie, co prowadzi do ciągłego budzenia się osoby niechrapiącej albo chrapiącej mniej. Poza tym ludzie mają problem z wierceniem się partnera lub małżonka w łóżku.

Z ankiety przeprowadzonej wśród 2000 dorosłych pozostających w związkach wynika, że połowie z nich zdarzyło się pójść spać do oddzielnego pokoju. 15 proc. z nich weszło to już w nawyk. Z kolei 9 proc. respondentów przyznało się, że śpi osobno nieregularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Co czwarta osoba ma problem z partnerem w łóżku

Badania pokazują, że aż 24 proc. ludzi uważa się za „niekompatybilnych” ze swoim małżonkiem lub partnerem, jeśli chodzi o nawyki w zakresie snu. – Uciekanie się do ‘rozwodu sennego’, aby dobrze się wyspać, wydaje się sprawą wstydliwą. Bo w przeciwnym razie żaden z partnerów nie zdecydowałoby się spać osobno. Jeśli więc jeden lub obaj partnerzy zakłócają sobie wzajemnie sen, to warto sprawdzić, które z tych nawyków związanych ze snem mogą sprawę pogarszać. Dobra wiadomość jest taka, że wiele z tych złych nawyków związanych ze snem można naprawić. I to bez konieczności uciekania się do spania osobno – mówi ekspertka ds. snu, dr Julie Smith.

