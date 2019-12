483 800 - według oficjalnych danych Home Office dokładnie tylu Polaków aplikowało o settled status

W minionym miesiącu ponad 140 tysięcy unijnych imigrantów żyjących w UK złożyło wnioski o settled status. Największą mniejszością wśród nich byli Polacy.

W ubiegłym miesiącu ponad 140 000 obywateli krajów członkowskich UE żyjących, pracujących w UK i chcących tu zostać po Brexicie aplikowało o settled status. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w listopadzie otrzymało dokładnie 142 300 wniosków w ramach EU Settlement Scheme. Obywatele polscy, rumuńscy i włoscy złożyli najwięcej wniosków w tym czasie.

Dodajmy, że w października liczba wniosków była znacznie większa - wówczas złożono ich ponad pół miliona. W sumie do końca do końca listopada do Home Office wpłynęło prawie 2,6 miliona (2 592 800) wniosków o nadanie statusu osoby osiedlonej. Z tej liczby pozytywnie rozpatrzonych zostało 2,2 miliona (2 230 900). Ponad 360 000 aplikacji wciąż znajduje się w trakcie procesowania. Jednocześnie, tyle samo osób w niepewności wciąż oczekuje na odpowiedź z Home Office.

W 59% przypadków brytyjskie władze zdecydowały się na przyznanie settled status, w 41% podjęto decyzję o nadaniu pre-settled status. Pięć aplikacji zostało odrzuconych.

W samym listopadzie przetworzono około 305 tysięcy aplikacji. Według danych liczbowych najwięcej wniosków złożyli obywatele polscy (483 800), rumuńscy (411 000) i włoscy (272 600). Większość wniosków otrzymano od osób już mieszkających w Anglii (2 372 7 000), 127 900 złożono w Szkocji, 42 000 w Irlandii Północnej i 41 500 w Walii.

- Obywatele UE wnieśli ogromny wkład w rozwój Wielkiej Brytanii i chcemy, aby tu pozostali. Już 2,6 miliona wniosków zostało już zgłoszonych w ramach EU Settlement Scheme i nadal zachęcam ludzi do ubiegania się o status osoby osiedlonej. Jest darmowy i w jego ramach zapewniamy wiele wsparcia. Opuszczamy UE w dniu 31 stycznia 2020, ale do 31 grudnia 2020 trzeba złożyć swoją aplikację - komentował minister spraw wewnętrznych Brandon Lewis.

