48 dni wolnego za 19 dni urlopu - jak najlepiej zaplanować wakacje i długie weekendy w 2023 roku?

Sprawdźcie, jakie weekendy możecie wydłużyć nawet do 10 dni!

Strategiczne podejście do wyboru dni urlopu może znacznie wydłużyć wakacje!

Podpowiadamy, w jaki sposób możecie zmaksymalizować liczbę dni wolnych w 2023 roku. Jak „sprytnie” brać urlop, aby odpoczywać najdłużej, wykorzystując obowiązujące w Wielkiej Brytanii święta?

Jak najbardziej efektywnie zaplanować swój urlop w przyszłym roku? Jak wyliczyliśmy, możliwe jest uzyskanie do 48 dni pełnego luzu, biorąc (tylko!) 19 dni wolnych od pracy, o ile dokładnie zaplanujemy swoje wolne w zbliżającym się powoli 2023. Jak to zrobić? Nie jest żadną tajemnicą, że trzeba skupić się na odpowiednim dobieraniu dni wolnych wokół brytyjskich bank holidays i wokół dni świątecznych, a więc zasadniczo dni zaznaczonych „na czerwono” w kalendarzach. Oczywiście poniższa sztuczka działa tylko wtedy, gdy zwykle nie pracujemy w święta lub w weekendy.

W 2023 roku będziemy mieli dziewięć świąt państwowych, co da milionom Brytyjczyków szansę na ponad dwukrotne zwiększenie ich typowego dodatku urlopowego. Większość pracowników pełnoetatowych ma prawo do 28 dni płatnego urlopu rocznie, co odpowiada 5,6 tygodnia urlopu.

Strategiczne podejście do wyboru dni urlopu rocznego może znacznie wydłużyć wakacje!

Oto kluczowe daty, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym roku:

Kwiecień 2023:

Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa przypada w przyszłym roku na 7 kwietnia (Wielki Piątek) i 10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny). Jednocześnie stwarza możliwość, aby zrobić sobie 10-dniowy urlop, poprzez zaklepanie wolnego w czasie następujących dni:

poniedziałek, 3 kwietnia;

wtorek, 4 kwietnia;

środa, 5 kwietnia;

czwartek, 6 kwietnia.

Maj 2023:

Wczesnomajowy Ban Holiday w przyszłym roku przypada w poniedziałek 1 maja 2023 roku, a wyjątkowo w 2023 roku, z okazji koronacji króla Karola III osoby pracujący w UK otrzymają dodatkowy dzień wolnego. Przypadnie on na 8 maja. To w sumie tylko dwa dni wolnego, ale można zaplanować majówkę trwającą 10 dni, biorąc wolne w poniższe 4 dni:

wtorek, 2 maja;

środa, 3 maja;

czwartek, 4 maja;

piątek, 5 maja.

Maj/czerwiec 2023:

Pod koniec miesiąca, a konkretnie w poniedziałek 29 maja wypada Spring Bank Holiday. Rezerwacja dnia wolnego w następujących czterech terminach może dać ci kolejne dziewięć kolejnych dni wolnych:

wtorek, 30 maja;

środa, 31 maja;

czwartek, 1 czerwca;

piątek, 2 czerwca.

Sierpień/wrzesień 2023:

W 2023 Summer Bank Holiday przypada w poniedziałek, 28 sierpnia. Korzystając z dni ustawowo wolnych, możesz zaplanować urlop trwający aż 9 dni, biorąc jedynie cztery dni wolne. Oto odpowiednia rozpiska:

wtorek, 29 sierpnia;

środa, 30 sierpnia;

czwartek, 31 sierpnia;

piątek, 1 września.

Grudzień 2023

Jak w przyszłym roku wypada Boże Narodzenie? W święta pracownicy w UK mogą liczyć na dwa dni wolnego — pierwszy dzień świąt, czyli Christmas Day wypada w poniedziałek, a drugi dzień świąt, czyli Boxing Day wypada we wtorek. Jak w ostatnim miesiącu roku można ustawić się najlepiej? Biorąc pod uwagę także Nowy Rok, a więc poniedziałek 1 stycznia 2024 da się zamienić trzy dni urlopu na trwające aż 10 dni wolne. Jak to zrobić? Wystarczy wziąć wolne w te dni:

środa, 27 grudnia;

czwartek, 28 grudnia;

piątek, 29 grudnia.

Oto pełen harmonogram dni wolnych w 2023 roku

Przypomnijmy, w 2023 roku osoby pracujący w UK otrzymają dodatkowy dzień wolnego z okazji koronacji Karol II. Rishi Sunak zaznaczył, że chciał dać mieszkańcom UK „możliwość wspólnego świętowania” w tym czasie, ponieważ „koronacja nowego monarchy to wyjątkowy moment dla kraju”. Pałac Buckingham podał w połowie października, że koronacja króla Karola III odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku, a wraz z królem ukoronowana zostanie Królowa Małżonka, Camilla. Ceremonia odbędzie się w Opactwie Westminsterskim osiem miesięcy po wstąpieniu monarchy na tron i śmierci królowej Elżbiety II.

Jak najefektywniej brać dni wolne od pracy?

Czym są dni oznaczone, jako Bank Holiday w brytyjskim kalendarzu? To święta państwowe, będące dniami wolnymi od pracy, obchodzone w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii. Chociaż nie ma formalnego prawa do dni wolnych w tym czasie, osoby, które nie są zatrudnione w służbach użyteczności publicznej lub służbach mundurowych (np. w pogotowiu energetycznym, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowym, policji czy służbie zdrowia) otrzymują w tym czasie dzień wolny od pracy. Święta bankowe zawdzięczają swoją nazwę temu, że wtedy banki są nieczynne i dlatego nie mogą działać inne firmy.

Ich liczba w danym roku może się różnica pod względem regionalnym. W Anglii i Walii jest ich 8, w Szkocji - 9, w Irlandii Północnej jest ich 10 (najwięcej!), a w Republice Irlandii - 9.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!