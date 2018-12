45 MILIARDÓW złotych - tyle pracujący w UK Polacy wysłali do swojej ojczyzny

Według oficjalnych wyliczeń NBP pracujący na Wyspach Polacy przesyłają do kraju średnio 3.2 miliarda złotych rocznie. W sumie w ten sposób przetransferowano do Polski około 45 miliardów złotych, jednak wszystko wskazuje na to, że kwota ta jest zaniżona...

Wielka Brytania otwarła swoje granic dla polskich imigrantów w 2004 roku. Jako świeżo upieczeni członkowie Unii Europejskiej masowo ruszyliśmy na Wyspy zarabiać na lepsze życie w funtach. Liczba Polaków w UK rosła lawinowo. Po pierwszym roku zwiększyła się z około 150 tysięcy do prawie 690 tys. Według oficjalnych statystyk dziś w Wielkiej Brytanii przebywa nieco ponad milion osób, ale nikt nie ma wątpliwości, że ta liczba w rzeczywistości jest większa. I to znacznie...

„Najwyższy czas, żeby Unia Europejska pokazała, że prawa obywateli UE w UK są ważniejsze niż części samochodowe” - Organizacja The3million wzywa Brukselę do działania

Wraz z rosnącą Polonią w UK do naszej ojczyzny zaczęły płynąć pieniądze. Pracujący na Wyspach Polacy zasilali nimi portfele swoich rodzin i bliskich. Jak czytamy na łamach portalu Money.pl przeciętnie do naszej ojczyzny z Wielkiej Brytanii przekazywanych jest 3.2 miliarda złotych. Kwota to została wzięta z oficjalnych wyliczeń Narodowego Banku Polskiego. Więcej Polacy przesyłają jedynie z Niemiec. W sumie, przez ostatnie 14 lat kwota przesłanych z UK środków finansowych sięgnęła aż 45 miliardów złotych!

Według specjalistów mimo dynamicznego przyrostu liczby Polaków w UK saldo transferowe utrzymuje się w miarę na stabilnym poziomie. Wyjątkiem są lata 2004-2005, ale wówczas funt był na tyle silny, że różnica w globalnym rachunku była w zasadzie bardzo niewielka. Z kolei w 2007 wpływy z tego tytułu były rekordowe.

£50 000 – nawet tyle kosztuje tygodniowe leczenie i opieka pielęgniarska nad Michaelem Schumacherem

Warto dodać, że wszystkie te wyliczenia oparte są jedynie o transfery dokonane za pomocą przelewów oraz o deklaracje wśród ankietowanych, jak czytamy na Money.pl. Warto przy tym pamiętać, że sporo osób pracujących w UK przekazuje te pieniądze fizycznie, w przysłowiowej walizce, przywożąc je do kraju ze sobą w gotówce. Choćby z tego względu wszystkie te powyższe wyliczenia mogą być - w mniejszym lub w większym stopniu - zaniżone.

Przeczytajcie specjalny numer gazety Polish Express! Jest już dostępny tutaj>>>