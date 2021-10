43-letni Brytyjczyk zabił matkę młotkiem. Później mieszkał z jej rozkładającym się ciałem przez dwa miesiące

Fot. Dyfed-Powys Police

Swansea Crown Court skazał właśnie 43-letniego Brytyjczyka z Pembrokeshire na dożywocie za zabicie w grudniu swojej matki. Tragizmu całej sprawie dodaje fakt, że mężczyzna nie tylko pozbawił swoją rodzicielkę życia, ale też przez następne dwa miesiące mieszkał pod jednym dachem z jej rozkładającym się ciałem.

Do zabójstwa w Pembroke Dock (Pembrokeshire) doszło między 11 a 18 grudnia zeszłego roku. 43-letni Dale Morgan zadał swojej 68-letniej matce Rhead 14 ciosów młotkiem prawdopodobnie po tym, jak kobieta zauważyła, że syn kradnie jej pieniądze. Ciosy okazały się śmiertelne, ale Brytyjczyk, zamiast zgłosić się na policję, żył nadal, jak gdyby nigdy nic, pod jednym dachem z rozkładającym się ciałem swojej rodzicielki. Dokonaną zbrodnię Morgan zdołał ukryć przez dwa miesiące z uwagi na toczącą się w UK pandemię i nałożony przez władze lockdown. 43-latek informował przyjaciół matki i sąsiadów, że Rhead albo się izoluje, albo jest chora, albo z powodu choroby przebywa w szpitalu. To, co się tak naprawdę stało z 68-letnią Brytyjką, wyszło na jaw dopiero 20 lutego, gdy w domu pojawili się policjanci zaalarmowani przez zmartwionych losem Rhead przyjaciół.

COURT RESULT: A man who murdered his mother with a hammer and continued to live in her home with her body for two months has been sentenced to life in prison.



Dale Morgan will serve at least 21 years and six months for killing Judith Rhead.



FULL STORY: https://t.co/wxDcM7IRIrpic.twitter.com/wFz07guux0