40-letni kawałek tortu weselnego księcia Karola i Diany został wystawiony na aukcje

Duży kawałek słynnego tortu weselnego księcia Karola i księżnej Diany ma zostać wystawiony na aukcję. Przez ostatnie cztery dekady był przechowywany w folii spożywczej, w blasze do pieczenia. Jaką cenę może osiągnąć?

Jak podaje portal "Metro" mamy do czynienia z kawałkiem królewskiego deseru, który został przekazany personelowi królewskiemu w podziękowaniu za wysiłek włożony w organizację ślubu. Jego pierwszą właścicielką była Moyra Smith, jedna z pracownic Królowej Matki w Clarence House. Pamiątka po ceremonii z udziałem księżnej ludzkich serc oraz obecnego następcy brytyjskiego tronu pozostawała w jej rodzinie do 2008 roku. Uważa się, że kawałek był przechowywany w folii spożywczej, w blasze do pieczenia. Następnie został kupiony przez kolekcjonera, który wystawia go na sprzedaż za pośrednictwem jednego z domów aukcyjnych zlokalizowanych w hrabstwie Gloucestershire.

Ile może kosztować 40-letni tort?

Kawałek ślubnego tortu ma wymiary 20 cm na 17 cm, waży 793,7 grama i wszystko wskazuje na to, że "przetrwał" aż cztery dekady. W jakim znajduje się stanie? Czy da się go zjeść? Tego nie wiadomo, ale eksperci ostrzegają przed spożywaniem deseru upieczonego na bazie marcepanu ze względów zdrowotnych. Dodajmy, iż do wieczka ma przyklejoną notatkę o treści: "Obchodź się ostrożnie. Tort weselny księcia Karola i księżnej Diany, MC Smith 29/7/81".

Dodajmy także, że z okazji wesela Diany i Karola przygotowano aż 23 oficjalne ciasta, w tym główny tort, wielki na 154 cm i ważący 100 kg. "To ciekawa i wyjątkowa pamiątka z okazji królewskiego ślubu" - komentował specjalista od królewskich memorabiliów, Chris Albury. "To pokazuje jak trwała jest fascynacja brytyjską rodziną królewską na całym świecie".

Na aukcję zostanie wystawiona "słodka" pamiątka ze ślubu księżnej Diany

Jaką cenę na aukcji może osiągnąć kawałek 40-letniego tortu? W tym kontekście warto przywołać wyniki z licytacji, która miała miejsce w 2014 w Los Angeles w Kalifornii. Wówczas, zapewne podobny "artefakt" z wesela Diany i księcia Karola został sprzedany za kwotę 1375 dolarów (nieco ponad 5 tysięcy złotych). Wyrób cukierniczy był jeszcze oryginalnie zapakowany, to znaczy znajdował się w biało-srebrnym pudełku prezentacyjnym, na którym było napisane "Pałac Buckingham - 29 lipca 1981 r.".