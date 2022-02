40-letni Brytyjczyk aresztowany na lotnisku Heathrow zaraz po przylocie z Nowego Jorku. Miał zgwałcić kobietę w przedziale klasy biznes

Kobieta została zgwałcona na pokładzie samolotu lecącego do Londynu?

Kobieta została zgwałcona na pokładzie samolotu lecącego do Londynu?

Fot. Getty

Do zupełnie nietypowej sytuacji doszło na lotnisku Heathrow w poniedziałek, 31 stycznia. Funkcjonariusze Scotland Yard wkroczyli do samolotu United Airlines, który przyleciał do Londynu z Newark, po tym, jak jedna z kobiet podróżujących w klasie biznes zeznała, że podczas lotu została zgwałcona.

W poniedziałek 31 stycznia, o godzinie 6:30 rano, na pokład samolotu United Airlines, który przyleciał do Londynu z Newark, w New Jersey, wkroczyli funkcjonariusze policji. Na miejscu aresztowany został 40-letni Brytyjczyk, którego jedna z kobiet, podróżująca w klasie biznes, oskarżyła o gwałt. Do tego przestępczego incydentu miało dojść w środku nocy, gdy pozostali pasażerowie spali. Kobieta zgłosiła personelowi pokładowemu, że padła ofiarą gwałtu, a ten zawczasu zawiadomił w stolicy odpowiednie służby.

Akcja Scotland Yard na lotnisku Heathrow

Funkcjonariusze Scotland Yard sprawnie przeprowadzili całą akcję i po wkroczeniu na pokład samolotu United Airlines, stojącego na Terminalu 2, aresztowali w związku z domniemanym gwałtem 40-letniego Brytyjczyka. Następnie funkcjonariusze przeszukali luksusową kabinę samolotu, a od podejrzanego o gwałt pobrali odciski palców i próbki DNA.

Pasażerowie się nie znali, ale w trakcie lotu pili razem alkohol

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara i rzekomy napastnik nie znali się i początkowo siedzieli w różnych rzędach - w przedziale dla klasy biznes, gdzie bilet z New Jersey do Londynu kosztuje bagatela £3000. Oboje pasażerowie zaczęli jednak ze sobą rozmawiać i w trakcie lotu mieli wspólnie pić alkohol przy barze.