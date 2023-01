4-letni geniusz z Somerset przyjęty do Mensy po tym, jak sam nauczył się czytać i liczyć [wideo]

Rodzice chłopca z rozsądkiem chcą podchodzić do tego, co ich może czekać

Co czeka go w przyszłości?

Genialny czterolatek z hrabstwa Somerset stał się najmłodszym w historii pochodzącym z UK członkiem Mensy. Choć Teddy Hobbs nie chodzi nawet do zerówki, umie już czytać i pisać. Potrafi także liczyć do 100 w sześciu różnych językach.

Mieszkający w mieście Portishead, zlokalizowanym w hrabstwie Somerset Teddy Hobbs stał się członkiem Mensy w 2022 roku, gdy miał zaledwie... trzy lata! W teście mierzącym iloraz inteligencji uzyskał wynik sięgający 139 punktów (prawdopodobnie w skali Wechslera, w której maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia sięga 160). Tym samym stał się najmłodszym brytyjskim członkiem najstarszego stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji, założonego w 1946 roku.







Jak czytamy na łamach portalu „The Guardian” już w wieku zaledwie dwóch lat Teddy sam nauczył się zarówno czytać, jak i liczyć. Co więcej, korzystając z tabletu nauczyć się liczyć do stu w języku mandaryńskim. Rodzice kompletnie nie mieli pojęcia, że ich dziecko opanowuje obcy język. Początkowo myśleli, że chłopiec po prostu wydaje dźwięki podczas gry na swoim tablecie. Tak naprawdę wymawiał cyfry w języku chińskim...

Czteroletni geniusz z Somerset

„Kiedy urodziła się nasza córka, kupiliśmy mu tablet. Zrobiliśmy, abyśmy mogli skupić się na niej. Teddy nigdy nie był zbytnio zainteresowany graniem w gry. Zamiast tego po prostu używał różnych aplikacji” - komentowała 31-letna Beth, matka genialnego chłopca. Dodajmy, iż ojcem chłopca jest 41-letni Will, a Teddy ma również młodszą siostrę. Zarówno on, jak i jego rodzeństwo zostało poczęte metodą in vitro.

„Wydaje się, że co kilka miesięcy wybiera nowy temat, którym chce się zainteresować. Czasami są to liczby. Przez jakiś czas były to tabliczki mnożenia – to był bardzo intensywny okres – potem kraje i mapy oraz nauka liczenia w różnych językach” – dodawała kobieta na łamach programu BBC Radio 4’s Today.

Teddy Hobbs stał się członkiem Mensy w wieku zaledwie trzech lat

Nie do końca wiadomo, w jaki sposób mały Teddy nauczył się czytać. Według jego mamy stało się, to gdy miał zaledwie 26 miesięcy i, do pewnego stopnia, doszło do tego całkiem przypadkowo. „Oglądał telewizję dla dzieci i kopiował dźwięki poszczególnych liter” – podsumowała Beth na łamach telewizji BBC.

W związku z tymi niezwykłymi osiągnięciami rodzice Teddy`ego zgłosili się do żłobka, a następnie zostali skierowani do Mensy. Największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji przyjmuje osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych percentyli (procent) populacji. Zwykle, tak małe dzieci nie są po prostu przyjmowani do tej organizacji, ale zostają one wpisane na listę osób zrzeszonych.

Co czeka go w przyszłości?

Tak właśnie stało się w przypadku Teddy`ego, który przystąpił do godzinnego testu w wieku trzech lat i siedmiu miesięcy. „Martwiłam się, że nie będzie w stanie usiedzieć przed laptopem przez godzinę, ale bardzo mu się to podobało” — powiedziała jego matka.

Co dalej czeka Teddy`ego Hobbsa? Rodzice zapewniają, iż chcą, aby ich dziecko miało normalne dzieciństwo. Przede wszystkim nie uświadomili go, że jest małym geniuszem.

Rodzice chłopca z rozsądkiem chcą podchodzić do tego, co ich może czekać

„[...] on nie wie, co jest całkiem miłe. I utrzymamy to w tajemnicy, tak długo, jak będzie to możliwe” - komentowała na łamach BBC Beth. „[Teddy] zaczyna rozumieć, że jego koledzy, inne dzieci nie potrafią jeszcze czytać. Zastanawia się trochę, dlaczego tak jest. Dla nas bardzo ważne jest, aby trzymał się ziemi. Jeśli on może robić te rzeczy, to w porządku. Jednak ważne jest, aby postrzegał to na zasadzie „OK, cóż, umiem czytać, ale mój przyjaciel może biegać szybciej ode mnie”. Wszyscy mamy swoje indywidualne talenty” - podsumowywał kobieta.

Co z przyszłością chłopca? „Ma pewne pomysły, że pewnego dnia chciałby zostać lekarzem, ponieważ on i jego przyjaciel lubią bawić się w lekarzy w żłobku. Ale jeśli zapytasz go, kim chce być, powie po prostu, że chce się skupić na byciu Teddy`m” - deklarowała jego mama.

