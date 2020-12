4 fakty dotyczące handlu ropą naftową, o których powinien wiedzieć każdy trader

Umiejętny handel ropą naftową jest ogromną szansą na znaczne pomnożenie swoich oszczędności. Ostatnie wydarzenia geopolityczne sprawiły, że spokojny w ostatnich latach rynek tego surowca, stał się dużo bardziej emocjonujący i jednocześnie bardziej opłacalny. Tak jak jednak w przypadku innych aktywów, handel olejem skalnym może okazać się ryzykowny. Aby zmniejszyć szanse na poniesienie strat, warto bliżej przyjrzeć się znaczeniu ropy naftowej dla światowych gospodarek i lepiej poznać oparty na niej rynek.

Rok 2020 był dla handlu ropą przełomowy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy doszło do przynajmniej dwóch znaczących spadków cenowych surowca. Pierwszy miał miejsce wiosną, kiedy to cena za baryłkę spadła o nawet 300%. Był to m.in. efekt mniejszego popytu, który z kolei został wywołany ogólnoświatową pandemią koronawirusa. Taki stan rzeczy wyjątkowo ucieszył kierowców, a zmartwił traderów, którzy w „czarnym złocie” ulokowali swoje pieniądze. I chociaż w kolejnych miesiącach cena ropy powoli odbijała się od dna, to we wrześniu doszło do kolejnych spadków. Choć nie były one tak spektakularne jak w pierwszej połowie roku, to i tak uderzyły po kieszeni sporą część inwestorów. Niewykluczone, że nie są to ostatnie wahania kursowe tego surowca, z jakimi trzeba się liczyć w następnych tygodniach. Walka z COVID-19 cały czas trwa, a w Stanach Zjednoczonych (światowego giganta w wydobywaniu oleju skalnego), dojdzie wkrótce do zmiany władzy. Tylko te dwa czynniki sprawiają, że ropa jest wyjątkowo interesującym aktywem, który można rozważyć jako ewentualny zakup inwestycyjny.

Handel ropą odbywa się zazwyczaj w oparciu kontrakty CFD. Transakcje zawiera się przy pomocy różnego rodzaju platform inwestycyjnych. Trading ropą zapewnia m.in. Plus500, która swoim klientom daje też dostęp do szeregu narzędzi pozwalających zarządzać ryzykiem i opracować odpowiednią strategię handlową. Zanim jednak ulokuje się w tym surowcu niemałe pieniądze, warto bliżej mu się przyjrzeć.

Dlaczego ropa naftowa to najważniejszy surowiec na świecie?

Ropa uznawana jest za jeden z najważniejszych (jeśli nie najważniejszy) surowiec świata. Miano to przysługuje jej nie bez przyczyny – bez ropy funkcjonować nie mogłoby szereg gałęzi gospodarki. Olej skalny wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji paliw płynnych, które z kolei są podstawą funkcjonowania branży transportowej (zarówno lądowej, jak i morskiej czy powietrznej). Bez ropy nie byłoby możliwe budowanie dróg, konserwowanie maszyn wszelkiego rodzaju, a w wielu krajach także wytwarzanie energii elektrycznej. Mówią wprost – surowiec ten ma ogromny wpływ na sytuację gospodarczą każdego państwa na świecie. Nie ma przypadku w tym, że przez lata był przyczyną licznych konfliktów zbrojnych.

Od czego zależy cena ropy?

Cenę ropy dyktują przede wszystkim popyt i podaż. Dobitnie przekonaliśmy się o tym w mijającym roku. Nadmiar wydobytego surowca sam w sobie doprowadziłby do spadku wartości aktywu. Mało kto spodziewał się jednak, że z dnia na dzień zapotrzebowanie na ropę osiągnie drastycznie niski poziom przez wprowadzony w wielu krajach lockdown. Zadziałała tu stara zasada mówiąca o tym, że cena towaru dostępnego na rynku w dużej ilości zawsze będzie spadać, z kolei przy ewentualnych niedoborach, następują gwałtowne wzrosty.

Warto mieć świadomość, że o ile rynek ropy jest mocno zrównoważony, tak o cenie samego surowca może decydować wiele czynników zewnętrznych. Duży wpływ na popyt i podaż mają różne wydarzenia społeczne czy polityczne dotyczące przede wszystkim krajów, w których wydobywa się „czarne złoto”. Przykładowy strajk pracowników rafinerii lub wybuch wojny z dużą dozą prawdopodobieństwa odbije się na cenie ropy w innych częściach świata.

Dlaczego inwestorzy decydują się na handel ropą?

Wydawać się może, że przy takim profilu aktywu, handel ropą jest bardzo ryzykowny. Dlaczego więc traderzy tak chętnie inwestują w nią swoje ciężko zarobione pieniądze? Olej skalny to w tym momencie najcenniejszy, z punktu widzenia gospodarczego, surowiec świata. Nawet jeśli chwilowo jego wartość spada, to mało prawdopodobne jest, by taka sytuacja trwała wiecznie, Prędzej czy później zapotrzebowanie na ropę wzrośnie, a to doprowadzi do skoku cenowego. By stało się inaczej, na rynku musiałaby pojawić się realna, tak samo efektywna i dostępna alternatywa. Ropa będzie więc zawsze w cenie i wydaje się jedną z bezpieczniejszych inwestycji. Inna sprawa, że jej wykres kursowy idealnie odzwierciedla ogólną kondycję światowej gospodarki, co może pomóc w podjęciu decyzji handlowych dotyczących innych aktywów. Handel towarami, w tym ropą, traktuje się też jako dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Jakie są rodzaje ropy?

Ropa naftowa ma kilka swoich rodzajów. Najczęściej handluje się tą typu West Texas Intermediate wydobywaną miejscowości Cushing w stanie Oklahoma. I choć ceniona oraz uważana za surowiec bardzo wysokiej jakości, nie jest jedyną jego odmianą. Polscy inwestorzy od kilkunastu lat coraz częściej lokują kapitał w innych typach oleju skalnego – np. w ropie URAL wydobywanej na Syberii. Mimo zawartości wysokiej stężenia siarki bywa bardziej ceniona od swojego amerykańskiego odpowiednika. Nie należy zapominać też o ropie Brent, którą pozyskuje się na Morzu Północnym. Uznaje się ją za dużo lżejszą od pozostałych, dzięki czemu lepiej wykorzystać ją w poszczególnych branżach.

Czy zatem warto?

Tak, o ile do handlu ropą podejdzie się w sposób odpowiedzialny. Inwestycje tego rodzaju są sporą szansą na zarobek, ale wymagają od tradera cierpliwości i stałego poszerzania wiedzy. W przypadku tego aktywu wyjątkowo istotne jest badanie popytu i podaży. Od tego bowiem zależne są dalsze poczynania rynkowe. Niezbędne jest zatem śledzenie informacji politycznych, gospodarczych, ekonomicznych itd. Każdy, choćby najmniejszy news mogący mieć wpływ na zmianę ceny surowca, powinien być dokładnie przeanalizowany. Trading ropą, choć ekscytujący i wielu przypadkach opłacalnych, nie jest zajęciem łatwym.