38-letni Czech próbował wyjechać z UK z 1,4 mln funtów w trzech walizkach i skarpetkach

Miał on w trzech walizkach spakowane w workach próżniowych 1,4 mln funtów.

Pewien Czech próbował przewieźć nielegalnie 1,4 mln funtów z Wielkiej Brytanii do Dubaju. Pieniądze umieścił w trzech walizkach, a nawet skarpetkach. Mężczyzna został złapany jeszcze na lotnisku Heathrow. W jego sprawie zapadł już wyrok.

Ponad dwa lata spędzi 38-letni Czech w więzieniu po tym, jak próbował przewieźć przez brytyjską granicę 1,4 mln funtów. Mężczyznę zatrzymano na lotnisku Heathrow 8 listopada 2020 roku, gdy próbował wyjechać do Dubaju.

1,4 mln funtów w walizkach

38-letni mężczyzna zapakował 1,3 mln funtów w workach próżniowych i umieścił w trzech walizkach, natomiast pozostałe 50 000 funtów umieścił w bagażu podręcznym włączając zwinięte pliki 50-funtówek w skarpetkach.

Początkowo Czech próbował przekonać pracowników granicznych, że handluje walutami i potrzebuje pieniędzy na zakup zegarków. Śledztwo przeprowadzone przez National Crime Agency wykazało, że zaledwie parę dni przed udaniem się na lotnisko, mężczyzna zakupił urządzenie do pakowania próżniowego. W czasie aresztowania miał on przy sobie kartę kredytową, którą wcześniej wykorzystał do zakupu tego urządzenia. Służby znalazły także przy aresztowanym dokumentację, która była szczegółowym wykazem sumy pieniędzy, jaką Czech miał przy sobie na lotnisku.

Ponad 2 lata więzienia

Mężczyzna nie chciał powiedzieć, skąd pochodzi tak duża suma pieniędzy ani gdzie zamierzał ją przewieźć. Został skazany na 26 miesięcy więzienia za dokonanie przestępstwa związanego z praniem pieniędzy, do którego przyznał się w sądzie. Oficerowie z NCA twierdzą, że nie ma żadnych wątpliwości, iż pieniądze pochodzą ze zorganizowanej działalności przestępczej. Na lotnisku Heathrow w powiązaniu ze sprawą aresztowano także 26-letnią kobietę.