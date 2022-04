37 dni wolnego biorąc tylko 14 dni urlopu w 2022 roku - jak to zrobić?

Podpowiadamy, w jaki sposób możecie zmaksymalizować liczbę swojego wolnego w drugiej połowie 2022 roku. Jak "sprytnie" brać urlop, aby odpoczywać najdłużej?

Jak wyliczyliśmy, możliwe jest uzyskanie do 37 dni pełnego luzu biorąc (tylko!) 14 dni wolnych od pracy, o ile dokładnie zaplanujemy swój urlop w 2022 roku. Jak to zrobić? Nie jest żadną tajemnicą, że trzeba skupić się na odpowiednim dobieraniu dni wolnych wokół brytyjskich bank holidays i wokół świąt, a więc zasadniczo dni zaznaczonych "na czerwono" w kalendarzach. Oczywiście poniższa sztuczka działa tylko wtedy, gdy zwykle nie pracujemy w święta lub w weekendy. Na początku trzeba zaznaczyć, że w Anglii i Walii takich "czerwonych" dni pozostało jeszcze sześć w bieżącym roku.

Oto ich pełne zestawienie:

Poniedziałek, 2 maja - Early May bank holiday (majowy bank holiday)

Czwartek, 2 czerwca - Spring bank holiday (wiosenne bank holiday)

Piątek, 3 czerwca – Platinum Jubilee bank holiday (Platynowy Jubileusz Królowej)

Poniedziałek, 29 sierpnia – Summer bank holiday (letni bank holiday)

Poniedziałek, 26 grudnia - drugi dzień świąt (Boxing Day)

Wtorek, 27 grudnia – "zastępczy" dzień wolnego za Boże Narodzenie (Christmas Day)

Wolne w maju 2022:

Przed nami majówka, co oznacza wydłużony do trzech dni weekend. Ale biorąc wolne od wtorku do piątku (od 3 do 6 maja) zyskujesz urlop w wymiarze aż dziewięciu dni "za cenę" czterech dni urlopu.

Wolne z okazji jubileuszu królowej:

W tym roku będziemy świętować Platinum Jubilee, co oznacza dodatkowe wolne od pracy. Bank holiday z tej okazji został ustanowiony na 3 czerwca, tuż obok tradycyjnego, wiosennego wolnego, które w 2022 wypada 2 czerwca. Zatem, samo w sobie to już daje czterodniowy weekend!

Jednak to nie wszystko. Jak można rozszerzyć ten weekend na pełnoprawny urlop? Wystarczy wziąć wolne od poniedziałku do środy (od 30 maja do 1 czerwca). Efekt? Wolne od pracy przez dziewięć kolejnych dni przy wykorzystaniu zaledwie trzech dni z puli urlopu!

Wolne w sierpniu 2022

Niejako końcówkę lata w UK wyznacza summer bank holiday, który w tym roku wypada 29 sierpnia. W tym wypadku można wykonać w zasadzie bardzo podobny manewr - wzięcie wolnego od wtorku do piątku (do 30 sierpnia do 2 września) oznacza dziewięć dni laby przy wykorzystaniu tylko cztery dni urlopu.

Wolne w święta bożonarodzeniowe 2022

Boże Narodzenie przypada w tym roku w niedzielę, co oznacza, że rozkład wolnego wygląda nieco inaczej, niż zwykle. Boxing Day (26 grudnia) jest w poniedziałek i jak zwykle jest dniem wolnym od pracy, ale pracownicy otrzymują również wolny wtorek, 27 grudnia, jako dzień wolny od pracy w związku z tym, że Christmas Day przypada na niedzielę.

Jeśli zarezerwujesz również wolne od środy do piątku (od 28 do 30 grudnia), tak naprawdę będziesz wolny przez dziesięć dni, ponieważ następny poniedziałek (2 stycznia) jest dniem wolny z powodu "przesunięcia" wolnego z Nowego Roku, który wypada w niedzielę.