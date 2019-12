35-letni Brytyjczyk otrzymał na czas Świąt Bożego Narodzenia zaledwie £7 w ramach zasiłku Universal Credit

Brytyjczyk twierdzi, że to błędy w funkcjonowaniu systemu Universal Credit zmuszają go do korzystania z banków żywności i voucherów na prąd

Fot. Getty

35-letni Richard Williams nie potrafi ukryć rozczarowania po tym, jak na okres Świąt Bożego Narodzenia otrzymał zaledwie £7 w ramach zasiłku Universal Credit. Brytyjczyk korzysta teraz z voucherów na prąd, by jako tako oświetlić dom w Plymouth, a posiłki jada u matki - także ledwo wiążącej koniec z końcem.

Richard Williams zwolnił się z pracy w firmie Wood Group, w stoczni w Devonport, 24 listopada tego roku. 35-letni Brytyjczyk pracował tam na stanowisku biegłego ds. bezpieczeństwa pożarowego, ale zdecydował się odejść po tym, jak wszedł w spór z kolegami z pracy. Ponieważ od tego czasu Williams nie znalazł żadnego nowego zajęcia, to zawnioskował o zasiłek Universal Credit, by móc przetrwać czas, w którym pozostaje na bezrobociu.

Zobacz też: Podwyżka Universal Credit od 2020 roku. Zobacz, o ile wzrosną zasiłki

Zgodnie z obowiązującymi regułami w zakresie przyznawania świadczeń społecznych Richard Williams powinien otrzymać £628 miesięcznie na pokrycie czynszu i podstawowych potrzeb. Jednak urzędnicy DWP odmówili Brytyjczykowi wypłaty zasiłku w pełnej kwocie w miesiącu grudniu, ponieważ, jak stwierdzili, w okresie między 5 listopada a 5 grudnia mężczyzna pozostawał jeszcze w stosunku pracy. W związku z tym, po uwzględnieniu ostatniej wypłaty Williamsa w wysokości £800, urzędnicy przyznali mężczyźnie zaledwie £7.20 na okres świąteczno – noworoczny, czyli £1,80 tygodniowo. Pełną sumę £628 ma on dostać dopiero 11 stycznia.

>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT UNIVERSAL CREDIT! PRZECZYTAJ NASZ PORADNIK>>

Richard Williams przyznaje wprost na łamach „Daily Mirror”, że nie wie, jak przetrwa najbliższe trzy tygodnie. - „Mam całe £7,20 i to musi mi starczyć do 11 stycznia z powodu ich głupiego okresu oceny” - żali się Brytyjczyk.A zaraz później dodaje: „Potrzebuję, żeby ludzie odpowiedzialni za przyznawanie Universal Credit naprawdę mi teraz pomogli. Dzwoniłem do nich i wyjaśniałem, że potrzebuję zaliczki, a oni powiedzieli: 'nie, to zależy od systemu” [jakie pieniądze dostaniesz]. Powiedziałem więc: 'kto kontroluje wasz system? Kto kontroluje wasz komputer?' Ale nie dali mi właściwej odpowiedzi. To obrzydliwe - to naprawdę złe”.

Czytaj też: 483 800 - według oficjalnych danych Home Office dokładnie tylu Polaków aplikowało o settled status