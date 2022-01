34-letnia matka mówi, jak udaje jej się wydawać tylko 50 funtów miesięcznie na jedzenie [wideo]

fot. YouTube

Sammy Hancock wydaje zaledwie 50 funtów miesięcznie na zakupy spożywcze. Zdradza, jak jej się to udaje dzięki aplikacjom cashback, kuponom i innym okazjom.

Sammy zaczęła oszczędnie wydawać pieniądze już w 2014 roku, a teraz, gdy mamy do czynienia ze wzrostem cen i kosztów życia, nawyk ten jest jej bardzo przydatny. Kobieta będąca również mamą regularnie korzysta z aplikacji cashback, dzięki którym ma dodatkowe gadżety, takie jak tabletki do zmywarki, pieluchy czy jogurty.

Sprawne oszczędzanie

34-letnia mama mówi:

- Staram się przeznaczać 20 funtów tygodniowo na zakupy spożywcze dla mnie, mojego partnera Darrena i mojego syna. W sumie, przy wszystkich oszczędnościach, jakie udaje nam się uzyskać, wydawanie kończy się na kwocie nieco ponad 50 funtów miesięcznie lub mniej. Przeciętna trzyosobowa rodzina wydaje na jedzenie nieco ponad 500 funtów miesięcznie, a to wiąże się zwykle z dużą ilością odpadów. Szukam obniżek (żółtych naklejek) na wszystkim, co można zamrozić, a także moich aplikacji cashback, aby sprawdzić, czy mogę uzyskać coś tańszego lub odzyskać pieniądze. Kilka dni w tygodniu chodzę do lokalnego community shop, który dostaje z lokalnych supermarketów przeterminowaną żywność i rozdaje ją za darmo. Niektóre z moich najlepszych znalezisk w supermarkecie to 47 paczek pampersów, paczka chusteczek Johnson’s i posiłek z Ella’s Kitchen dla mojego syna, za który zapłaciłam tylko 15 pensów.

Sammy twierdzi, że wcześniej udało jej się zdobyć cztery bochenki chleba po 10 pensów w Morrisons, które następnie włożyła do zamrażarki. Znalazła również 12 butelek sosów do burgerów Heinz w niższej cenie za 3 funty (25 każda) w Iceland, które zwykle kosztują więcej niż funt za butelkę.

- Nie lubię płacić pełnej ceny za jakiekolwiek produkty, więc jeśli uda mi się dostać ten sam produkt za pięć pensów taniej, to go biorę – powiedziała Brytyjka.

Sposoby na oszczędzanie

Ponadto kobieta gotuje jak najwięcej za jednym razem, aby posiłki starczały na dłużej.

- Jadamy dużo dań z makaronu, 3-kilogramowa paczka makaronu z Tesco kosztuje 3,30 funta i może starczyć na miesiąc lub dłużej. Patrząc na sekcje z żółtymi naklejkami, udało mi się kupić dużo świeżych owoców i warzyw za mniej niż 20 pensów, aby dodać je do posiłków, a także duże paczki mielonego mięsa i kurczaka za mniej niż 2 funty.

Innym ze sposobów na oszczędzanie okazało się u młodej matki zbieranie kuponów.

- Jestem osobą dość impulsywną, więc miałam obsesję na punkcie zebrania jak największej liczby kuponów, aby zaoszczędzić na zakupach. Kiedy kupony były bardziej popularne w Wielkiej Brytanii, korzystałam ze stron internetowych, które oferowały kupony na przybory toaletowe i leki, co było naprawdę przydatne.

Sammy uważa, że najlepszym sposobem na zdobycie darmowych produktów jest wysyłanie opinii do firm. Wyjaśnia:

- Robiąc to, udało mi się zdobyć darmową świecę Yankee o wartości 13 funtów i pudełko na bombę kąpielową Lush, która była warta 16 funtów.