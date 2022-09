30 mld funtów w ramach cięć podatkowych - co jeszcze pojawi się w mini-budżecie kanclerza Kwartenga?

Nowy kanclerz UK w ramach tzw. "mini-budżetu" zapowiedział cięcia podatków w wysokości 30 miliardów funtów. W teorii ma to złagodzić presję związaną z rosnącymi kosztami utrzymania i pobudzić wzrost gospodarczy.

Jak czytamy na łamach "Guardiana" Kwesi Kwarteng już w najbliższy piątek, 23 września 2022 roku ma przedstawić politykę finansową rządu Liz Truss i zarysować plany dotyczący zmian w systemie podatkowym w UK. Wszystko wskazuje na to, że poznamy szczegóły tego, jak będzie wyglądać wycofanie się z niedawnej podwyżki ubezpieczeń społecznych i zamrożenia podatku dochodowego od osób prawnych (corporation tax). Więcej o tym pisaliśmy w artykule: "Wsparcie podatkowe i energetyczne rządu Truss „zapewni najbogatszym rodzinom dwa razy większe wsparcie” niż biedniejszy". Według "The Times" kanclerz Kwarteng nie tylko chce trzymać się reguły fiskalnej, według której dług publiczny spadał w latach 2024-25, ale podejdzie do tego znacznie ambitniej i będzie chciał rozszerzyć ten cel na następną kadencję.

Oczekuje się również, że niedawno mianowany szef resortu finansów ogłosi kontrowersyjne plany zniesienia ograniczeń wysokości premii dla sektora finansowego. Szerzej ten temat poruszyliśmy w osobnym artykule na naszych łamach: "Rząd Liz Truss chce dać "podwyżki bankierom" tnąc realne płace pielęgniarek".

Czego można spodziewać się po rządzie Liz Truss?

Minister biznesu Jacob Rees-Mogg prawdopodobnie przedstawi dalsze szczegóły planów rządu dotyczących pomocy firmom w przezwyciężeniu kryzysu energetycznego. Z kolei minister zdrowia i wicepremier Thérèse Coffey ma w czwartek nakreślić swoją wizję przeprowadzenia NHS przez zimowe miesiące.

"Jeśli planujemy 30 miliardów funtów w ramach obniżek podatków to oznacza, że gospodarka radzi sobie gorzej (...)" - komentował Paul Johnson, dyrektor Institute for Fiscal Studies. "Kiedy masz do czynienia ze spowolniającą gospodarkę i tniesz podatki to doprowadzi to do zwiększenia deficytu (...), zwiększając ryzyko złamania obowiązujących reguł fiskalnych".

Z jednej strony cięcia podatków, z drugiej - wsparcie energetyczne

Przypomnijmy, rząd Liz Truss zapowiedział również zmianę limitu cenę energii elektrycznej i ustalenie go na poziomie około 2500 funtów. Rząd będzie to kosztować około 150 mld funtów i niektórzy eksperci również krytykują ten pomysł. Szczegóły tego projektu przedstawiliśmy w tekście: "PILNE: Liz Truss ogłosiła swoje plany wsparcia - wysokość rachunku za energię zostanie ograniczona do 2500 funtów".

"Mini-budżet Kwartenga zostanie zdefiniowany przez bezprecedensowy pakiet wsparcia energetycznego dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w materialnie słabszym otoczeniu makroekonomicznym" – powiedział Sanjay Raja, starszy ekonomista Deutsche Bank. "W połączeniu z niesfinansowanymi obniżkami podatków wiąże się to z istotnym pogorszeniem finansów publicznych".

Wszelkie zmiany reguł fiskalnych zostaną potwierdzone w pełnym budżecie oczekiwanym w listopadzie.

