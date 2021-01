30-letni mężczyzna zmienił swoje imię i nazwisko na "Celine Dion" po wypiciu kilku kieliszków za dużo

Jak czytamy na portalu "Metro" Thomas Dodd - do którego teraz należy zwracać się Celine - wpadł na ten dość nietypowy pomysł oglądając jeden z koncertów słynnej kanadyjskiej piosenkarki na YouTubie w okresie Bożego Narodzenia. Pomyślał wówczas, że to całkiem zabawny pomysł, żeby za 89 funtów zmienić oficjalnie swoje imię i nazwisko na "Celine Dion"... Nie do końca jasne jest co stało się później, bo w środę na progu drzwi znalazł przesyłkę z napisem "do not bend" ("nie zginać"). Jak się okazało w środku znajdowały się wszystkie dokumenty potrzebne do całkowicie legalnej w świetle prawa procedury zmiany nazwiska. Wystarczyło je podpisać w obliczu świadka, poinformować odpowiednich posiadaczy akt i w ten sposób Thomas stałby się Celine.

Co się wydarzyło podczas świątecznej sesji koncertowej? Jak później 30-latek przyznał podczas oglądania YT, mógł nieco przesadzić z... winem. "Nie wiem, dlaczego przyszło mi do głowy, żeby zmienić swoje imię na jej imię. Naprawdę nie pamiętam tej nocy i zapomniałem o niej następnego dnia. Pamiętam, jak oglądałem koncert Celine Dion w Vegas i to wszystko. Chciałbym przypomnieć sobie, co się wtedy stało, ale była to mglista noc" - komentował później dla "Metra".

Wszystko wskazuje na to, że znajdując się "pod wpływem" Brytyjczyk wywinął samemu sobie całkiem niezły numer. Mężczyzna pracujący w hotelarstwie w Tamworth w hrabstiwe Staffordshire przyznał, że nie planuje zmieniać swojej decyzji, choć mógłby to jeszcze zrobić! Ma nadzieję, że dzięki temu, gdy już uda się na koncert Celine Dion będzie to dla niego przepustka "za kulisy".

Nowa "Celine Dion" ma jednak problem z tym, w jaki sposób ogłosić wieści dotyczące swoich nowych personaliów w swojej firmie. Podobnie sytuacja ma się w przypadku jego rodziny, a konkretnie mamy, która na początku wcale nie uznała tego, co zrobił za śmieszne. Z czasem stwierdziła, że to jednak całkiem zabawne, podobnie jak siostra "Celine", która gdy się o tym dowiedziała, to zakrztusiła się kanapką.

30-latek żartobliwie podsumował całą tę sytuację, że mogło być gorzej i mógł zmienić swoje imię i nazwisko na... Boris Johnson! "Na szczęście on nie dawał żadnych koncertów na żywo na YT" - podsumowała "Celine Dion".

