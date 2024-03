Życie w UK Rząd UK zapłaci 3 tys. funtów za przeniesienie się do Rwandy

Imigranci, którzy ubiegali się o azyl w UK i ich wnioski zostały odrzucone, mają otrzymać do 3 tysięcy funtów od władz Wielkiej Brytanii, aby móc przenieść się do Rwandy.

O nowej propozycji brytyjskich władz na poradzenie sobie z problemem migracji ze strony uchodźców szukających schronienia na Wyspie informuje „The Times”. Nie mamy do czynienia z całkiem nowym programem, lecz odmianą funkcjonującej już ścieżki prawnej, dzięki której osoby, którym nie udało się uzyskać azylu w Wielkiej Brytanii, otrzymują środki finansowe na powrót do swojego kraju.

Nowe rozwiązane zaproponowane przez Londyn ma pomóc tym, którzy ze względów np. na toczący się konflikt zbrojny lub względy polityczne nie mogą wrócić do własnej ojczyzny. Rozwiązaniem w takim przypadku ma być możliwość przeniesienia się do… Rwandy. Ma ono być dostępne dla każdej osoby, której aplikacja o azyl w UK została odrzucona.

Zgoda na deportację do Rwandy za 3 tys. funtów

Brytyjski minister biznesu Kevin Hollinrake zapewnia, że wprowadzenie takich rozwiązań to „dobre wykorzystanie publicznych pieniędzy”, jak komentował na falach Times Radio. – Utrzymywanie w ich w kraju kosztuje nas znacznie więcej – komentuje minister Hollinrake. – O to właśnie chodzi. Nie sądzę więc, żeby ktokolwiek próbował przyjechać tutaj tylko po to, by zdobyć 3000 funtów na wyjazd do Rwandy — podsumowuje, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

Dodajmy również, iż brytyjski rząd nieustannie próbuje także wdrożyć odrębny program, w ramach którego osoby uznane za przybyłe do Wielkiej Brytanii nielegalnie byłyby poddawane przymusowej deportacji do Rwandy. Kolejne próby przeforsowania takich rozwiązań są jednak nieudane, ponieważ naruszają one obowiązujące w UK prawo. Zasadniczą różnicą nowego pomysłu „płacenia za przeprowadzkę” do Rwandy byłaby jego dobrowolność.

Kolejny pomysł Home Office na zwalczanie nielegalnej migracji

Home Office właśnie w tej dobrowolności upatruje szansę na powodzenie takiego programu. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział, że dobrowolne powroty stanowią „ważną część naszych wysiłków na rzecz zwalczania nielegalnej migracji”. „Rozważamy dobrowolne relokacje dla tych, którzy nie mają prawa przebywać tutaj, do Rwandy. To oferta dla ludzi, którzy chcą odbudować swoje życie, ale nie mogą pozostać na stałe w Wielkiej Brytanii” – jak czytamy w oświadczeniu.

Jak podaje BBC, z programu będą mogły korzystać także inne osoby, niemające prawa pobytu w Wielkiej Brytanii oraz zagraniczni przestępcy. Nie ma daty, kiedy pierwsze osoby zostaną relokowane w ramach programu, ani nie określono liczby osób, które mogą zdecydować się na wzięcie w nim udziału.