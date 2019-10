28-letnia Brytyjka dzieli się swoimi doświadczeniami – Jak daje radę odłożyć trochę pieniędzy, nie szczędząc sobie na wszelkiego typu używki?

Fot. Getty

28-letnia Brytyjka, która w wywiadzie dla dziennika „Metro” występuje pod pseudonimem Lianne, opowiedziała, jak udaje jej się odłożyć trochę pieniędzy na bok, gdy nie odmawia sobie różnorakich używek. Okazuje się, że kluczem do oszczędzania jest w jej przypadku m.in. dojeżdżanie do pracy rowerem.

28-letnia Lianne korzysta z życia ile się da, dość powiedzieć, że poza częstym raczeniem się kawą i croissantami nie oszczędza także na... kokainie. Raz na jakiś czas kobieta kupuje 5g narkotyku za £250, co, jak twierdzi, pozwala jej jednak nieco zaoszczędzić na alkoholu. I choć 28-latka nie jest z uwagi na swoje przywiązanie do mocnych używek wzorem do naśladowania, to warto jest się przypatrzeć, jak, przy tak dużych, jednorazowych wydatkach, jest w stanie nieco zaoszczędzić.

„Mam problem z oszczędzaniem, ponieważ jestem impulsywna i zamiast oszczędzać na przyszłość wolę wydać pieniądze i bawić się teraz. Jeśli widzę, że mam pieniądze na koncie, to chcę je po prostu wydać” - wyznaje bardzo szczerze kobieta. Ale jest trochę rzeczy (nawyków), na których 28-latce udaje się oszczędzić. Oto i one:

dojazd do pracy rowerem;

tania kanapka w ramach lunchu;

zakupy w dużym supermarkecie raz w tygodniu;

Uber zamiast taksówki;

W całej tej historii musimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Lianne pracuje jako doradca klienta w Londynie, zarabiając £55 000 rocznie. - Niestety w historiach tego typu często sprawdza się jedna prawda, że kluczem do dobrego oszczędzania są po prostu odpowiednie zarobki – mówi ekspertka Safe Debts. - Nic więc dziwnego, że osoby borykające się z długami irytują się, gdy czytają w mediach takie historie, ponieważ, jak słusznie zauważają, „z pustego i Salomon nie naleje” - dodaje.