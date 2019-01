27. finał WOŚP w Londynie już w tę sobotę. 12 stycznia także w Dagenham

12 stycznia odbędzie się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w brytyjskiej stolicy. Po raz pierwszy będziecie mogli świętować także w Dagenham we wschodnim Londynie.

Jednym z patronów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Londynie jest w tym roku „Polish Express”. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w wielkim finale szczytnej akcji Jurka Owsiaka. 12 stycznia w sobotę w godzinach od 14 do 16 będziecie mogli przyłączyć się do świętowania po raz pierwszy także w Dagenham we wschodnim Londynie.

Jak każdego roku, tak i w tym nikt nie będzie się nudzić. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji, a wśród nich koncerty, wspólne granie i śpiewanie, pchli targ, pyszne polskie jedzenie i wiele innych ciekawych wydarzeń.

Program wieczoru:

17.10 The Charts

17.50 Metasoma

18. 30 Gabinet Looster

19.20 Tomek Lipiński

20.00 Światełko do nieba

20.10 Dana Immanuel & The Stolen Band

20.55 Raz Dwa Trzy

22.05 Voo Voo

Z kolei w niedzielę 13 stycznia będziecie mile widziani ze swoimi pociechami także w Greenford Hall, gdzie w godzinach od 12 do 16 odbędą się warsztaty muzyczne i plastyczne „Afryka Dzika”, będzie to specjalny finał WOŚP dla dzieci.

