25 proc. Brytyjczyków przez rok się do nikogo nie przytuliło - ZOBACZ wyniki badań YouGov

Jak wpłynęła na nas, na mieszkańców Wysp, na społeczeństwo brytyjskie pandemia koronawirusa? Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez ośrodek YouGov miała ona druzgocące skutki dla naszego zdrowia nie tylko fizycznego, ale również i psychicznego.

Rezultaty badań zaprezentowane przez ośrodek YouGov pokazują wręcz "rozdzierający serce", jak to określają brytyjskie media, obraz samotności w czasach pandemii. Ponad jedna trzecia uczestników badania przyznała się, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przytuliła się do innej osoby, a odsetek osób sięgający aż 25 proc. twierdzi, że przeżyło cały rok bez przytulania. Co więcej, pomimo stopniowego "otwierania się" kraju i znoszenia obostrzeń, powrót do normalności wcale nie jest taką łatwą sprawą.

Dalej - około jeden na siedmiu ankietowanych w ramach badań YouGov przyznał, że w okresie przypadającym na ostatnie sześć miesięcy, nie zapytano go o to, jak minął mu dzień, ani nie odbył on typowego angielskiego "small talku" ze swoim sąsiadem. Coś, co jeszcze kilka miesięcy temu było elementem naszej codzienności, dziś zaczyna zanikać i staje się czymś... niezwykłym.

Samotność w epoce Covidu

Warto dodać, że badania YouGov nie są jedynymi, które wskazują, że społeczeństwo brytyjskie z powodu pandemii i restrykcji z niej wynikających zostało mocno pokiereszowane pod kątem psychicznym.

Wystarczy powołać się na badania przeprowadzone przez międzypartyjny think tank Demos. Wykazały one, że 32 proc. dorosłych Brytyjczyków zwraca uwagę, że obecnie, w warunkach "nowej normalności", jest znacznie mniej możliwości do zawierania nowych znajomości. Ludzie czują się bardziej odizolowani od otaczającego ich świata i pozostałych osób bardziej, niż przed pojawieniem się Covid-19 w ich życiu.

Polly Mackenzie, dyrektor naczelna Demos, powiedziała, że ​​pandemia pokazała, że ​​mocne więzi społeczne są "niezbędne dla naszej odporności i siły jako społeczeństwa".

Jaki wpływ pandemia miała na nasze zdrowie psychiczne?

Dalej, popatrzmy na dane przekazane przez Office for National Statistics. W kwietniu 2021 roku badania wykazały, że 7,2 proc. dorosłej populacji (około 3,7 miliona dorosłych) czuło się samotne "często" lub "zawsze" w okresie przypadającym między październikiem 2020 r. a lutym 2021 r.

Badania wykazały również, że gęściej zaludnione obszary w UK częściej cechują się wyższym poziom lęku społecznego, a respondenci prawdopodobnie są bardziej zaniepokojeni potencjalnym kontaktem z zakażoną osobą.