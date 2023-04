24-letni Polak został zasztyletowany w Hull - policja aresztowała już 10 osób w tej sprawie

Co udało się ustalić policji w tej sprawie?

Polak z Hull zginął od ciosu nożem, a lokalna policja w tej sprawie aresztowała już 10 osób, którym zostaną postawione zarzuty w związku z pozbawieniem życia naszego rodaka. Co wiemy o tej sprawie?

Do czego doszło w Hull? Jak donoszą brytyjskie media, te tragiczne w skutkach wydarzenia miały miejsce w zeszły piątek, 24 marca 2023 roku na Princes Dock Street, około godziny 23:20. Nasz rodak, Kamil M. miał zostać pchnięty nożem. 24-letniego Polaka przewieziono do pobliskiego szpitala, ale jego życia nie udało się już uratować. Zmarł niedługo potem. Niestety, nie posiadamy żadnych pewnych informacji dotyczących tego, co dokładnie wydarzyło się przy Princes Dock Street, a policyjne oświadczenie w tej sprawie nie zawiera zbyt wielu szczegółów.







„Mężczyzna, który odniósł śmiertelną ranę kłutą po ataku, który miał miejsce w Hull City Center w piątek, 24 marca, został zidentyfikowany przez członków swojej rodziny [...]. Funkcjonariusze zostali wezwani do bójki około godz. 23:20 na Princes Dock Street w Hull, a po przybyciu na miejsce odkryto, że 24-letni Kamil został pchnięty nożem” - przekazuje w oficjalnym komunikacie Humberside Police.

„Poszkodowany został przewieziony do szpitala [...], ale wkrótce potem zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rodzina Kamila nadal jest wspierana przez specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy i prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie” - czytamy dalej.

Polak z Hull został zasztyletowany

W związku z tą sprawą aresztowano już dziesięć osób, z czego trzy pozostają niepełnoletnie (to 16-latek i dwóch 17-latków), a najstarszy z podejrzanych ma zaledwie 22 lata. Brytyjskie media upubliczniły ich dane osobowe. Wszystkim mają zostać postawione zarzuty w związku z pozbawieniem życia naszego rodaka. Po miniony czwartek, 30 marca 2023 stanęli przed obliczem Hull Crown Court, a 21 kwietnia ich sprawą zajmie się Grimsby Crown Court. Humberside Police poinformowała, że kolejne trzy osoby są nadal przesłuchiwane w ramach śledztwa.

„Siedem osób zostało teraz oskarżonych o morderstwo i dokonano również kolejnych aresztowań. Sześciu mężczyzn zostało aresztowanych i przebywa obecnie w areszcie policyjnym w związku z tym wydarzeniem i jest przesłuchiwanych przez detektywów w trakcie śledztwa” - tak brzmiał policyjny komunikat w tej sprawie z dnia 30 marca. Wiadomo, że od tego czasu w tej sprawie zatrzymano kolejne trzy osoby.

W sprawie śmierci 24-latka Humberside Police aresztowała 10 osób

Przyjaciele rodziny zorganizowali zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu zabitego Polaka, z kolei służby policyjne z Humbrside proszą wszystkie osoby, który mogą mieć jakieś informacje w tej sprawie o zgłoszenie się na lokalny posterunek lub w jakikolwiek inny sposób (przez ten link: https://mipp.police.uk/operation/16HQ23M22-PO1).

Oto zestawienie osób oskarżonych w tej sprawie:

Jack B., 21 lat, zamieszkały w Milldane, Hull

Henri H., 22 lata, zamieszkały w Milldane, Hull

Mason O.-P., 19 lat, zamieszkały w Dawnay Drive, Hull

Tyler R., 18 lat, zamieszkały w Lisset Grove Hull

Bradley M., 18 lat, zamieszkały w Whisperwood Way, Hull

Brandon T., 21 lat, zamieszkały w Clanthorpe, Hull

Corey B., 18 lat, zamieszkały w First Avenue, Hull

Trzech nastoletnich chłopców, których nazwiska nie można ujawnić ze względów prawnych, dwóch 17-latków i jeden 16-latek.

„Zapamiętam cię, ponieważ zawsze byłeś lojalny, dobry i kochany”

Jak podaje portal „The Sun”, brat zabitego Polaka w mediach społecznościowych wspomniał swojego krewniaka. „Zapamiętam cię, ponieważ zawsze byłeś lojalny, dobry i kochany. Wiem, że nadal jesteś z nami i my jesteśmy z tobą. Brak słów, żeby to wszystko opisać, ale byłeś, jesteś i zawsze będziesz bratem. Pamiętam, że jesteś bohaterem i wiem, że Bóg zatroszczy się o ciebie bracie. Wiem, że kiedyś jeszcze się zobaczymy i razem będziemy się śmiać, żartując przy piwie”. Ich znajomy dodał: „Taki młody i pozytywny człowiek! Miał przed sobą całe życie! Niestety, ktoś zdecydował, że ma prawo odebrać mu życie”. Trzecia osoba uzupełniła: „Kamil, nigdy nie zapomnę, jak wspaniale się z tobą pracowało i jak zawsze byłeś uśmiechnięty! Serce mi pęka”.

