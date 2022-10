23-letni Brytyjczyk nigdy nie był na randce. Postanowił znaleźć dziewczynę publikując swoje zdjęcie na reklamowym billboardzie

Fot. Getty

Ed Chapman z Leeds ma już 23 lata, ale nigdy jeszcze nie był na randce. Zdesperowany mężczyzna wykupił zatem powierzchnię na billboardzie reklamowym, na której umieścił swój wizerunek wraz z adresem mailowym. Czy młodemu Brytyjczykowi uda się w ten nietypowy sposób znaleźć dziewczynę?

23-letni Ed Chapman przez całe życie jest singlem, choć nie można mu odmówić, że nie starał się znaleźć sobie dziewczyny, używając całkowicie konwencjonalnych metod. Brytyjczyk przez lata próbował zagadywać przedstawicielki płci pięknej w barach lub starał się je przyciągnąć za pomocą aplikacji randkowych. Niestety jednak wszystkie te sposoby okazały się nieskuteczne. Chapman postanowił się jednak nie poddawać i postawił na dosyć niekonwencjonalną metodę przyciągnięcia do siebie kobiet. Brytyjczyk wykupił w tym celu powierzchnię reklamową na gigantycznym billboardzie w Leeds i umieścił na niej swoje zdjęcie wraz z adresem e-mail. - Osiągnąłem wiek, w którym myślę, że powinienem mieć przynajmniej jedną randkę za sobą. Ale przez te 23 lata byłem singlem i teraz jestem gotów na znalezienie kogoś, z kim, miejmy nadzieję, mógłbym pozostać w związku. Próbowałem kilku aplikacji randkowych, ale wcale mi się to nie podobało, więc zdecydowałem, że muszę spróbować czegoś innego i pomyślałem, że posiadanie własnego billboardu jest dobrym sposobem na poznawanie ludzi – wyznał z rozbrajającą szczerością młody Brytyjczyk.

Nietypowe randkowanie w UK

Ed Chapman przyznaje, że wykupienie powierzchni reklamowej na billboardzie już mu się częściowo „spłaciło”, ponieważ od czasu upublicznienia swojego wizerunku otrzymał on już „kilka wiadomości” od kobiet w wieku od 18 do 48 lat. Wszystkie kobiety miały mu też powiedzieć, że pomysł z zareklamowaniem się na billboardzie był świetny i że je rozbawił.- [One] uważają, że to wspaniałe, że się tak pokazałem i że właśnie tego szukają u potencjalnego partnera. Bardzo zależy mi na związku i szukam czegoś długoterminowego – dodał 23-latek.

