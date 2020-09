22 tysiące nowych miejsc pracy - wreszcie rozpoczęto budowę szybkiej kolei HS2

Grafika: Cnbrb (Wikimedia Commons)

Ruszają prace nad HS2 - oficjalnie rozpoczęto budowę szybkiej kolei, która ma połączyć Londyn z Birmingham, Leeds i Manchesterem. Inwestycja, której koszt szacowany jest na 106 mld funtów, według premiera Johnsona ma "przyspieszyć wzrost gospodarczy".

Kontrakty na budowę pierwszej fazy linii, w tym wiaduktów, tuneli i stacji w Euston i Old Oak Common, zostały podpisane przez Skarb Państwa jeszcze podczas lockdownu. Decyzja ta została podjęta po tym, jak rząd zatwierdził kontrowersyjny projekt wart 106 miliardów funtów w lutym. Symboliczne wbicie łopaty na placu budowy ma mieć miejsce jeszcze dziś, na pierwszym etapie prac, którego efektem będzie połączenie Londynu z West Midlands. Na miejscu ma pojawić się sam Boris Johnson.

Brytyjskie premiera zapewnia, że rozpoczęcia długo odkładanych prac nad HS2 będzie impulsem dla całej brytyjskie gospodarki i "przyspieszy wzrost gospodarczy". Ma również stworzyć 22 tysiące nowych miejsc pracy.

Czym będzie HS2?

High Speed ​​2, czyli w popularnym skrócie HS2 to kolej dużych prędkości, druga co do wielkości na terenie Wielkiej Brytanii (High Speed ​​1 łączy Londyn z kanałem La Manche i został otwarty w połowie 2000 roku). HS2 w swoich założeniach ma połączyć Londyn, Birmingham, Manchester i Leeds nową siecią torów w kształcie litery „Y”. Dzięki najnowocześniejszej technologii pociągi na tej trasie będą mogły osiągnąć prędkość obejmującą do 360 km/h (225 mph).

HS2 połączy największe angielskie metropolie oraz zaspokoi coraz większe potrzeby brytyjskiego społeczeństwa w zakresie szybkie podróżowania. Władze na wyspie decydują się na na budowę zupełnie nowej infrastruktury uznały, że korzystniej będzie, gdy stare, lokalne ekspresowe usługi zostaną usunięte i zastąpione przez nowe. Uznano, że budowa nowej kolei dużych prędkości jest bardziej opłacalna i mniej uciążliwa niż modernizacja istniejącej sieci.

Ile to wszystko będzie kosztowało?

Koszty HS2 oszacowano w 2010 roku na kwotę od 30,9 do 36 miliardów funtów. Następnie, w 2015 skorygowano te przewidywania o inflację i budżet projektu wzrósł do sumy 56,6 miliarda funtów. W szacunkach opracowanych przez Oakervee w 2019 roku stwierdzono, że projekt kosztowałby od 80,7 do 88,7 miliardów.