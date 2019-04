207 osób zginęło, a 400 jest rannych po eksplozjach w kościołach i hotelach na Sri Lance. MSZ RP wydało specjalne oświadczenie dla Polaków

Na Sri Lance w ośmiu eksplozjach, które miały miejsce w kościołach podczas mszy wielkanocnej oraz hotelach zginęło co najmniej 207 osób, a 400 zostało rannych (w tym część ciężko). Policja przeprowadziła siedem aresztowań.

Do tej pory ustalono, że co najmniej dwa z wybuchów na Sri Lance były dziełem zamachowców samobójców, a eksplozje miały miejsce m.in. w kościołach podczas mszy wielkanocnej na północy Kolombo, w Migamuwie (katolickim mieście) oraz w luksusowych hotelach. Po kilku godzinach do kolejnych wybuchów doszło w hotelu w mieście Dehiwala niedaleko Kolombo, a chwilę później miała miejsce ósma eksplozja w Kolombo, której dokonał zamachowiec samobójca.

Na wyspie wprowadzono godzinę policyjną do odwołania. Wyłączony został także dostęp do mediów społecznościowych i komunikatów internetowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji na temat eksplozji.

Premier Sri Lanki zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu i zaapelował do Lankijczyków, aby „byli zjednoczeni i silni w tym tragicznym czasie”. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataków.

Polskie MSZ wydało specjalne oświadczenie: „W związku z atakami terrorystycznymi na Sri Lance #MSZ RP apeluje do wszystkich przebywających tam obywateli Polski o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń”.

Ponadto polskie MSZ oficjalnie potępiło ataki i poinformowało, że obecnie trwa procedura, która ma za zadanie ustalić, czy Polacy także byli ofiarami dokonanych zamachów.