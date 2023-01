Senior living nad Bałtykiem — nadmorskie apartamenty dla aktywnych seniorów

artykuł sponsorowany

Wielu Polaków, którzy spędzili ostatnie 20 i więcej lat na emigracji, myśli o powrocie do Polski i cieszeniu się zasłużoną emeryturą na rodzinnej ziemi. Inni, którzy wyjechali z Polski jako młodzi ludzie, to teraz 50-latkowie, którzy zastanawiają się, jak zadbać o swoich rodziców i dziadków, którzy zostali w Polsce.

Odpowiedzią mogą być serwisowane mieszkania senioralne, które dają aktywnym seniorom możliwość zachowania pełnej samodzielności, prowadzenia aktywnego życia w grupie ludzi o podobnych upodobaniach i korzystania ze wsparcia według potrzeb. Pierwszy w Polsce Kompleks z taką ofertą powstaje nad morzem niedaleko Trójmiasta. Tworzy go polska firma Origin Investments, która od wielu lat działa na rynku usług senioralnych i rehabilitacyjnych.

W malowniczej, nadmorskiej miejscowości Mechelinki, w ramach pionierskiej w skali Polski inicjatywy, trwa budowa apartamentów przeznaczonych specjalnie dla aktywnych seniorów. Zgodnie ze znaną w Wielkiej Brytanii filozofią „senior living” i zyskująca na popularności ideą „active ageing”, nad Bałtykiem powstają Apartamenty ReVital przeznaczone dla osób w wieku emerytalnym pragnących samodzielnie mieszkać w bezpiecznym, przyjaznym i oferującym liczne formy aktywności środowisku.

Koncepcja „aktywnego starzenia się” staje się coraz popularniejsza. Zgodnie z nią cieszenie się dobrym samopoczuciem, zdrowiem i wysoką jakością życia przez długie lata zależy od aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej. W krajach Zachodu, w tym w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii idea active ageing cieszy się dużą popularnością, a w ostatnim czasie przybyła również do Polski.

Senior Living nad Bałtykiem

Według twórcy i operatora Kompleksu ReVital w Mechelinkach podeszły wiek nie musi oznaczać samotności, zmęczenia codzienną rutyną i zabijania nudy rozwiązywaniem krzyżówek. Współcześni seniorzy są świadomi swoich potrzeb i mają oczekiwania co do jakości swojego życia. Coraz więcej osób po przejściu na emeryturę pragnie dalej żyć aktywnie, realizować swoje pasje i długie lata cieszyć się dobrą formą i zdrowiem. Chcą być sprawni fizycznie i psychicznie, angażując się w ciekawe zajęcia, aktywności i interakcje z ludźmi o podobnych upodobaniach. To właśnie z myślą o takich osobach tworzone są wyjątkowe w skali Polski serwisowane apartamenty senioralne.

Z niezależnym mieszkaniem połączona jest usługa recepcji z personelem gotowym do udzielenia wsparcia w sprawach życia codziennego oraz pierwszej pomocy w przypadku nagłych zdarzeń. Operator dostarczy mieszkańcom usługi obejmujące sferę zdrowia i rozrywki. Program obejmuje zajęcia aktywności fizycznej i społecznej, zawierające elementy rehabilitacji i prewencji, powstrzymujące utratę samodzielności psychofizycznej.

Nowość w Polsce, standard w innych krajach

Twórca i przyszły operator Apartamentów ReVital korzysta z doświadczeń firmy Origin Active Lifestyle Communities, lidera kanadyjskiego rynku senior living. Origin w Kanadzie zarządza kilkunastoma osiedlami z mieszkaniami serwisowanymi, których mieszkańcy prowadzą swoje niezależne gospodarstwa domowe, korzystając ze wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb, stanu swojego zdrowia i sprawności fizycznej. Budowa Kompleksu ReVital w Mechlinkach już się rozpoczęła, a jej ukończenie jest planowane na trzeci kwartał 2024 roku.

Jak wygląda życie w Apartamentach ReVital?

Apartamenty ReVital w Mechelinkach to 58 komfortowych, jedno- i dwuosobowych apartamentów, które seniorzy mogą kupić na własność lub wynająć.

Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek został zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort funkcjonowania każdemu bez względu na poziom sprawności fizycznej. Brak progów i innych barier architektonicznych, szerokie wejścia, przestronne łazienki, windy, posadzka antypoślizgowa, czy dodatkowe nocne oświetlenie strefowe to tylko niektóre udogodnienia. Obiekt będzie monitorowany, a dostęp do niego będzie całodobowo kontrolowany.

Każdy apartament jest wyposażony w aneks kuchenny, ale dla tych, którym gotowanie nie sprawia przyjemności, szczególnie gdy mają gotować tylko dla siebie, dostępne będzie wyżywienie na miejscu.

Mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie w codziennych sprawach, takich jak: zamawianie zakupów, umawianie wizyt lekarskich, zorganizowanie transportu czy drobne naprawy w domu. Dzięki przyciskowi przywoławczemu SOS zlokalizowanemu w każdym apartamencie oraz Recepcji z personelem wyszkolonym w ratownictwie medycznym każdy mieszkaniec będzie mógł czuć się bezpiecznie. Bezpośrednie połączenie Apartamentów ReVital z przyległym, nowoczesnym Centrum Rehabilitacji umożliwi szybką reakcję personelu medycznego w nagłych sytuacjach.

Żyj jak chcesz — korzystaj ze wsparcia według potrzeb!

Apartamenty Origin ReVital to idealne miejsce do życia dla aktywnych seniorów, którzy marzą o życiu w miejscu gwarantującym bezpieczeństwo, komfort, aktywność i wsparcie.

Życie w Apartamentach ReVital będzie motywować mieszkańców do aktywnego i zdrowego stylu życia. W wygodnym i zawsze dostępnym Salonie Klubowym na parterze budynku mieszkańcy będą mogli spędzać czas, korzystając z szerokiej gamy rozrywek i atrakcji. Codziennie będą organizowane zajęcia ruchowe, kulturalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady i dyskusje.

Mechelinki to spokojna, nadmorska miejscowość położona tylko 13 km od centrum Gdyni. Do jej największych atutów zaliczyć można kameralną plażę i molo spacerowe oraz niewielką przystań rybacką, gdzie można zaopatrzyć się w pyszne, świeże ryby. Piaszczysta plaża w Mechelinkach, wolna od tłumów turystów oraz tereny zielone z wieloma ścieżkami spacerowymi i rowerowymi zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu.

MYŚLISZ, ŻE CIĘ NIE STAĆ? – SPRAWDŹ! CZEKA CIĘ MIŁE ZASKOCZENIE!

Sprzedaż Apartamentów ReVital już się rozpoczęła. Dla tych, którzy nie chcą inwestować w zakup, dostępna będzie opcja najmu. Informacje o dostępnych apartamentach i szczegóły dotyczące zakupu lub najmu można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z operatorem:

Tel: +48 696 660 999

[email protected]

www.apartamentyrevital.pl

