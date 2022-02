Czy Anglicy tęsknią za Polakami? Oto jak stosunek do Polaków zmienił się przez Brexit [wideo]

"Anglik tęskni za Polakami w UK" [wideo]

Film opublikowany na kanale Zmywak to reportaż, w którym przypadkowo spoktany Scott pochodzacy z Essex za drobnym wynagrodzeniem dzieli się swoimi przemyśleniami na temat Brexitu i Polaków, a wszystko to w trakcie oprowadzania po najpiękniejszym zakątku Wielkiej Brytanii, jaki wybrał sobie do życia, czyli po Bostonie.

Film utrzymany jest w konwencji lekkiej satyry, ale jest boleśnie prawdziwy. Zobacz cały film tutaj:

Polacy, wracajcie! Potrzebujemy Was

Scott z dużą nostalgią wspomina czasy, gdy Polacy w Bostonie pracowali na farmach zbierając warzywa. Sam przybył z Essex do Bostonu, gdyż uważa to za najwspanialsze miejsce do życia, wielokulturowe, pełne zabytków, dające szerokie możliwości na rozwój kariery zawodowej. Scott nie tylko w rolnictwie widzi możliwość podjęcia pracy dla Polaków w Bostonie. Anglik pokazuje w reportażu także zamkniety teatr, w którym mogliby grać polscy aktorzy, chciałby także móc znowu kupić polską kiełbasę w sklepie. Twierdzi on też, że Polacy to urodzeni menadżerowie do zarzadzania Anglikami w każdej pracy.

Ten Anglik tak dotkliwie odczuwa tęsknotę za polskimi imigrantami, że nauczył swojego psa, którego nazwał Brexit, aby wyszukiwał Polaków wśród mieszkańców miasta. Bohater reportażu zapewnia, że reprezentuje poglądy większości Brytyjczyków, którzy właśnie przekonali się, czym w praktyce jest Brexit.

Czy w Twoim odczuciu Anglicy żałują Brexitu? [sonda]

Wyraź swoje zdanie w sondzie:



Wszystkie filmy dot. życia na emigracji w UK znajdziesz na kanale ZMYWAK