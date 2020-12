200 nieodpowiedzialnych brytyjskich turystów uciekło przed kwarantanną z ośrodka narciarskiego w Szwajcarii

Fot. Getty

Około 200 turystów z Wielkiej Brytanii uciekło przed kwarantanną ze szwajcarskiego ośrodka narciarskiego. Każdy z nich miał obowiązek poddać się 10-dniowej izolacji.

Jak donosi Sky News, w szwajcarskim kurorcie Verbier doszło do dość żenującej sytuacji z brytyjskimi turystami w rolach głównych. Z ponad 400 mieszkańców UK, którzy w drugiej połowie grudnia przebywali w ekskluzywnym ośrodku narciarskim u podnóża Alp, aż około 200 uciekło przed kwarantanną, którą na przyjezdnych z UK nałożyły władze Szwajcarii tuż przed Bożym Narodzeniem.

Brytyjscy turyści uciekli przed kwarantanną w Szwajcarii

Obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny w Szwajcarii nałożono na przybyszów z Wielkiej Brytanii 21 grudnia - zaraz po wykryciu nowego szczepu koronawirusa na Wyspach. Tego samego dnia wstrzymano połączenia lotnicze z Wyspami. Obowiązek kwarantanny miał objąć wszystkie osoby, które przybyły do Szwajcarii z UK po 14 grudnia 2020. W celu identyfikacji i poinformowania podróżnych o nowym obowiązku, strona brytyjska przekazała szwajcarskim władzom dane osób, które przyjechały do kraju Alp z UK w ostatnim czasie. Nowe zarządzenie ogłoszono dzień przed jego wejściem w życie, czyli 20 grudnia.

Według dostępnych informacji, po wiadomości o obowiązku odbycia kwarantanny, z ośrodka w Verbier miało nagle zniknąć około 200 brytyjskich turystów. Personel hotelu nie od razu zorientował się, że turyści uciekli, ponieważ Brytyjczycy zniknęli niepostrzeżenie w nocy. Personel zaniepokoił się dopiero gdy zauważono, że nikt nie odebrał setek wydanych posiłków, przysługujących zamkniętym w pokojach brytyjskim gościom ośrodka. Przypuszczalnie uciekinierzy przenieśli się z hotelu, w którym byli oficjalnie zarejestrowani, do prywatnych kwater i przebywali w nich co najmniej do momentu, gdy mogli już wrócić do UK.

Dwa dni po ogłoszeniu obowiązkowej kwarantanny dla podróżnych z UK, 23 grudnia, władze Szwajcarii wznowiły loty do UK i zezwoliły mieszkańcom Wysp, przebywającym w Szwajcarii na kwarantannie, wrócić do Wielkiej Brytanii, by mogli spędzić Boże Narodzenie w swoich domach. Szwajcarskie ministerstwo zdrowia przyznało, że nie wie, gdzie podziali się brytyjscy turyści z Verbier, jednak zakłada, że udali się w kierunku swoich domów. Ogłoszono również, że w kraju wykryto dwa przypadki zakażenia nowym szczepem koronawirusa. Jeden przypadek odnotowano w Liechtensteinie.