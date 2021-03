20 zmian w prawie, które zaczną obwiązywać już od kwietnia. Zobacz, jak wpłyną na Twoje finanse!

Fot. Getty

Początek kwietnia to w UK tradycyjnie miesiąc zmian w prawie, podwyżek podatków i innych opłat, a także przeróżnych świadczeń. Zobacz, jakie zmiany w prawie zaczną obowiązywać od początku kwietnia tego roku i jak wpłyną one na Twoje finanse.

1. Wzrost stawki podatku Council Tax

W tym roku wzrost stawki podatku Council Tax odczują niemal wszystkie gospodarstwa domowe. 2/3 władz lokalnych skorzysta z możliwości i podwyższy Council Tax o max. dozwoloną stawkę 5 proc. Osoby żyjące samotnie, osoby niepełnosprawne lub osoby pobierające niektóre zasiłki mogą się starać o zmniejszenie wymiaru podatku lub całkowite z niego zwolnienie.

2. Wzrost płacy minimalnej National Living Wage

Z początkiem kwietnia wzrośnie minimalna stawka za godzinę pracy - National Living Wage. Od przyszłego miesiąca stawka NLW wyniesie £8,91 za godzinę pracy, czyli o 19 p więcej, niż to miało miejsce w 2020 r. Po raz pierwszy wzrost stawki minimalnej do poziomu przewidzianego dla osób 25+ obejmie także osoby w wieku 23 i 24 lat. A zatem od kwietnia także i one otrzymają za godzinę pracy wynagrodzenie rzędu £8,91, czyli o 71 p więcej, niż w roku 2020.

3. Wzrost stawki Statutory Sick Pay

Od początku kwietnia wzrośnie stawka Statutory Sick Pay. Świadczenie chorobowe nadal będzie przysługiwało osobom, które zarabiają minimum £120 tygodniowo, ale teraz jego wysokość wyniesie £96,35 tygodniowo.

4. Wzrost stawki Family leave i Maternity pay

Od kwietnia tego roku wzrośnie stawka za urlop rodzinny i zasiłek macierzyński - Family leave i Maternity pay – do £151,97 tygodniowo.

5. Wzrost kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego dla najlepiej zarabiających

Od kwietnia tego roku kwota wolna od podatku wzrośnie z £12 500 do £12 570. Jednocześnie najwyższy próg podatkowy (40 proc.) zostanie podniesiony z £50 001 do £50 271.

6. Możliwość złożenia wniosku o ulgę Marriage allowance do 4 lat wstecz

W nadchodzącym roku podatkowym małżonkowie, z których jeden zarabia poniżej kwoty wolnej od podatku, będą moglisię starać o przyznanie ulgi małżeńskiej - Marriage allowance – aż do 4 lat wstecz. Małżonkowie mogą na tym zyskać ok. £250 za rok podatkowy.

7. Wzrost limitu cen energii

Od przyszłego miesiąca blisko 11 milionów gospodarstw domowych zapłaci nawet £100 więcej za rachunek za energię elektryczną. Z dniem 1 kwietnia limit cen energii wzrośnie do £96, co oznacza, że średni rachunek wyniesie £1138 rocznie.

8. Zmiany w zasadach spłaty zaliczek na Universal Ctredit

Od najbliższego miesiąca osoby, które otrzymały zaliczki z tytułu Universal Credit, będą mogły je spłacić nie w ciągu 12 miesięcy (jak dotychczas), ale w ciągu 24 miesięcy.

9. Jednorazowe świadczenie dla osób pobierających Working Tax Credit

Osoby, które nie pobierają świadczeń z tytułu Universal Credit, ale wciąż polegają na świadczeniach z tytułu Working Tax Credit, otrzymają w najbliższym roku podatkowym jednorazowe świadczenie w wysokości £500. Wszystko to dlatego, że nie będą się one kwalifikowały na tygodniowy dodatek do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo, który w ramach pomocy covidowej zostanie utrzymany jeszcze do jesieni.

10. Wzrost stawki Child Benefit

Od 12 kwietnia stawka świadczenia Child Benefit wzrośnie do £21,15 tygodniowo na pierwsze dziecko i do £14 tygodniowo na każde kolejne dziecko.

11. Wzrost stawki Universal Credit

Poza specjalnym dodatkiem na czas pandemii do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo, który zostanie utrzymany jeszcze do jesieni, od kwietnia wzrośnie także stawka Universal Credit:

Dla osób samotnych i w wieku poniżej 25 lat standardowe świadczenie z tytułu Universal Credit wyniesie £257,33 (wcześniej £256,05).

Dla osób samotnych, które ukończyły 25 lat, standardowe świadczenie z tytułu Universal Credit wyniesie £324,84 (wcześniej £323,22).

W przypadku pary wnioskującej o zasiłek Universal Credit wspólnie, w której oboje wnioskodawcy nie ukończyli 25. roku życia, standardowe świadczenie wyniesie £403,93 (wcześniej £401,92).

Wnioskujący o Universal Credit, którzy opiekują się osobą z wysokim stopniem niepełnosprawności, otrzymają od kwietnia dodatkową pomoc w wysokości £163,73 (wcześniej £162,92).

12. Wzrost stawki Employment and Support Allowance

Od przyszłego miesiąca wzrosną także stawki Employment and Support Allowance. Dla osób poniżej 25. roku życia świadczenie wyniesie £59,20 (wcześniej £58,90), a dla osób, które ukończyły 25. rok życia - £74,70 (wcześniej £74,35).

13. Wzrost stawki Housing Benefit

Od kwietnia wzrośnie stawka dodatku mieszkaniowego Housing Benefit. Dla osób poniżej 25. roku życia świadczenie wyniesie £59,20 (wcześniej £58,90), a dla osób, które ukończyły 25. rok życia - £74,70 (wcześniej £74,35).

14. Wzrost wysokości emerytury State pension

Od kwietnia wysokość państwowej emerytury zwiększy się o 2,5 proc.

15. Wzrost stawki Pension Credit

Od przyszłego miesiąca wzrośnie także stawka Pension Credit z £173,75 do £177,10.

16. Wzrost opłat za wystawienie recepty NHS Prescription charge

Od kwietnia 2021 r. opłata za wydanie leku na receptę wyniesie £9,35. Z kolei oplata za 3-miesięczny certyfikat Prescription Prepayment Certificate (PPC) wyniesie £30,25 (wzrost o 60p), a za roczny PPC - £108,10 (wzrost o £2,20).

17. Wzrost stawki za licencję TV

Od kwietnia przyszłego roku wzrośnie także stawka za licencję TV. Opłata wyniesie £159 (wcześniej £157,50).

18. Wzrost podatku drogowego VED

Od kwietnia 2021 r. wzrośnie – podatek drogowy VED - vehicle excise duty. Stawka podatku, tak jak wcześniej, zależeć będzie od tego, jaką ilość CO2 wypuszcza do atmosfery nasz samochód. Właściciele pojazdów emitujących zero gramów CO2 na kilometr, zapłacą zerową stawkę podatku, podczas gdy kierowcy pojazdów z silnikiem na benzynę i diesla (w tym hybryd), którzy emitują od 1 g do 50 g na kilometr, zapłacą £10 przez pierwsze 12 miesięcy. Z kolei właściciele samochodów, które emitują od 51 g do 75 g na kilometr, zapłacą £25 przez pierwszy rok, a właściciele pojazdów emitujących od 76 g do 150 g CO2 na kilometr – £nawet 220.



19. Wzrost stawki Disability Living Allowance

Od przyszłego miesiąca wzrośnie także stawka Disability Living Allowance. Najwyższa stawka wyniesie £89,60 (wcześniej £89,15), stawka średnia - £60 (wcześniej £59,70) a stawka najniższa - £23,70 (wcześniej £23,60).