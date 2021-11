2,7 mln londyńczyków powyżej 16. roku życia wciąż nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19

Fot. Getty

Nawet 2,7 mln londyńczyków w wieku powyżej 16 lat mogło jeszcze nie otrzymać pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Alarm ws. nadzwyczajnej liczby całkowicie niezaszczepionych osób podniósł właśnie stołeczny szef ds. zdrowia publicznego, profesor Kevin Fenton.

Jeszcze do niedawna sądzono, że liczba dorosłych londyńczyków, którzy nie zgłosili się na szczepienie pierwszą dawką, wynosiła poniżej miliona. Ale najnowsze szacunki mówią, że liczba ta jest znacznie wyższa i że całkowicie niezaszczepionych mieszkańców Londynu powyżej 16. roku życia może być nawet 2,7 mln. Słabo szczepienia idą także w stołecznych szkołach – na szczycie ws. zdrowia, zorganizowanym w stołecznym City Hall, eksperci poinformowali, że tylko 30 proc. dzieci w wieku od 12 do 15 lat mieszkających w Londynie zostało zaszczepionych. Jest to... najniższy wskaźnik w kraju!

Gdzie w Londynie jest najmniej osób zaszczepionych?

Według profesora Kevina Fentona – głównego doradcy burmistrza Sadiqa Khana ws. ochrony zdrowia, problem z przyjmowaniem szczepień występuje przede wszystkim w dziewięciu dzielnicach Londynu, których mieszkańcy stanowią 45 proc. osób niezaszczepionych. W dzielnicach takich jak Westminster, Newham, Brent, Hackney i Camden, zaszczepiona nie jest co najmniej jedna trzecia mieszkańców. Są to zatem jedne z najniższych wskaźników wyszczepialności w całym kraju.

- Ludzie, którzy w ogóle nie zostali zaszczepieni, powinni naprawdę mocno pomyśleć o przyjęciu szczepionki, ponieważ stanowią oni znacznie większe ryzyko dla nas wszystkich i dla siebie, niż ktokolwiek inny – zaznaczył profesor Adam Finn, członek komitetu Joint Committee on Vaccination and Immunisation.