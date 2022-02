2,5 mld funtów to „skromny zysk”. Szokujące słowa szefa Tesco oburzą mieszkańców UK zmagających się z rosnącymi cenami życia?

Fot. Getty

Szef Tesco John Allan stwierdził właśnie, że £2,5 mld funtów to raczej „skromny zysk” jak na Tesco. Czy mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają prawo poczuć się urażeni takim komentarzem w obliczu drastycznie rosnących w ostatnim czasie kosztów życia na Wyspach?

Szef Tesco John Allan podjął próbę uzasadnienia dochodów wygenerowanych przez Tesco i wskazał, że jego firma prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną oraz podejmuje wiele wysiłków na rzecz walki z marnotrawieniem żywności. Jednak zapytany przez dziennikarza BBC, czy Tesco postawiłoby na mniejszy zysk, gdyby mogło tym samym pomóc swoim walczącym z inflacją klientom, John Allen zaskoczył wszystkich, mówiąc, że gigant handlu detalicznego wcale nie osiągnął w ostatnim czasie dużego zysku. - Cóż, nie osiągamy strasznie dużych zysków w stosunku do naszej sprzedaży. [Zarabiamy] jakieś 4 - 4,5 pensa na każdym funcie, czyli o wiele mniej, niż większość innych firm – zaznaczył. I dodał:- Staramy się bardzo, bardzo mocno i robimy, co w naszej mocy i nadal osiągamy skromny zysk, który, szczerze mówiąc, musimy jakoś inwestować w biznes.

Ceny żywności jeszcze wzrosną?

John Allan ostrzegł też w wywiadzie dla BBC, że ceny żywności jeszcze w najbliższym czasie wzrosną i że nie jest to koniec podwyżek. - Wydatki na żywność stanowią stosunkowo niewielką część wydatków gospodarstw domowych, to tylko około 9 proc., a wartość ta zmniejszyła się o połowę w ciągu ostatniego półwiecza. Ale oczywiście jest to większy odsetek dla osób o najniższych dochodach. Więc szczególnie niepokoi nas to, co możemy zrobić, aby spróbować ochronić tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, którzy najbardziej ucierpią z tego powodu? I pod pewnymi względami najgorsze jest jeszcze przed nami, bo choć inflacja cen żywności w Tesco w ostatnim kwartale wyniosła tylko 1 proc., to mają na nas wpływ rosnące ceny energii; nasi dostawcy odczuwają wpływ rosnących cen energii. Więc prawdopodobieństwo jest takie, że ten wyzwalacz inflacji wzrośnie, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to zrównoważyć – zaznaczył Allan.