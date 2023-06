19-letni Polak jednym z zatrzymanych w sprawie strzelaniny w Sztokholmie

Dwaj nastolatkowie, 19-letni Polak Miłosz O. oraz 19-letni Kurd Ronnie D. są oskarżeni o urządzenie prawdziwej masakry w szwedzkim Sztokholmie, w wyniku której zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w minioną sobotę, 10 czerwca 2023, w południowej części miasta, a konkretnie w dzielnicy Farsta Centrum. Na placu zlokalizowanym pomiędzy stacją metra a galerią handlową oddano około 20 strzałów z wojskowej broni automatycznej. Wśród ofiar znalazł się zaledwie 15-letnie chłopiec, który zginął na miejscu. Z kolei dzień później, 12 czerwca, potwierdzono oficjalnie, że doszło do zgonu ciężko rannego 45-letniego mężczyzny. Pozostałymi poszkodowanymi, którzy nadal przebywają w szpitalu, są kolejny nastolatek i 65-letnia kobieta.





Polak i Kurd zatrzymanie w sprawie strzelaniny

Szwedzka policja zatrzymała dwóch nastolatków w tej sprawie. Uciekali oni, jadąc samochodem na autostradzie A4. Zostali aresztowani w Jaerna pod Soedertaelje. Funkcjonariusze, którzy ich zatrzymali, znaleźli w ich aucie broń. Nadal trwa dochodzenie w tej sprawie, wciąż wiele nie wiemy o tych wydarzeniach. Nieznane są motywy sprawców, ale w mediach szwedzkich spekuluje się, że celem sprawców z jakiegoś powodu była dwójka nastolatków.

Oskarżeni o urządzenie tej strzelaniny nie przyznają się do stawianych im zarzutów, stając przed sądem w Huddinge. Na razie spędzą kolejne cztery tygodnie w areszcie. Kim są oskarżeni? To Polak i Kurd. Miłosz O posiada polskie obywatelstwo i jest zameldowany w Soedertaelje pod Sztokholmem. Ma już na koncie konflikt z prawem, był wcześniej karany m.in. za rozboje oraz napad. Z kolei Ronnie D. jest urodzonym w Szwecji synem kurdyjskich imigrantów z Bliskiego Wschodu. On również ma swojej kartotece przestępstwa, a konkretnie drobne przestępstwa narkotykowe.

Polityk Zjednoczonej Prawicy próbował „użyć” tego wydarzenia do walki z UE

Warto w tym miejscu dodać, że jeden z polskich polityków próbował zbić kapitał na wydarzeniach w Szwecji i skrytykować unijne plany dotyczące relokacji migrantów przybywających do krajów Wspólnoty. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma Twitterze bez jakiejkolwiek wiedzy na temat sprawców strzelaniny, pisał o „gettach pełnych agresywnych grup” i krytykował politykę władz w Sztokholmie. Lider Suwerennej Polski całkowicie błędnie założył, że sprawca musi pochodzić z kraju „obcego kulturowo” i zapewne miał na myśli imigranta z Bliskiego Wschodu, a nie Polaka, który nie ma nic wspólnego z krytykowaną przez Ziobrę polityką Brukseli.

Oto pełny wpis ministra Ziobry:

„Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne ani getta pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo do nas nastawionych grup. Nie pozwolimy, aby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domów. Jeśli Berlin, Paryż. Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach, ich wola. Polska jest bezpieczna i taką pozostanie. Nie zgodzimy się na żadne przymusowe relokacje imigrantów. Polacy przyjęli miliony Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i to my możemy uczyć Zachód, co to znaczy być chrześcijańskim narodem pomagającym innym w potrzebie".

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk — będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Chcesz się napić wody w trakcie prowadzenia samochodu? Możesz za to słono zapłacić

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!