18-latek oskarżony o morderstwo Polaka znanego z brytyjskiego talent-show

fot. GoFundMe

18-letni Patrick Sharp został oskarżony o zamordowanie „obiecującego ucznia”, 18-letniego Kajetana Migdała, który wracał ze studniówki do domu w Stevenage. Polak znany był z występów w show BBC „The Greatest Dancer” i był prawdziwą dumą dla szkoły i swojej rodziny.

Do morderstwa młodego i zdolnego Polaka doszło w piątek, 27 maja koło godziny 23:20, gdy Kajetan wracał ze studniówki. Został zaatakowany przy Cuttys Lane w Stevenage. Znaleziono go z 13 ranami kłutymi w ciele, jednak mimo przewiezienia do szpitala i pomocy lekarzy, chłopiec zmarł w sobotę w wyniku ciężkich obrażeń.

Oskarżony o zamordowanie Polaka

O morderstwo 18-letniego Kajetana został oskarżony jego rówieśnik, Patrick Sharp. Policja w Hertfordshire poinformowała o jego aresztowaniu. Rzecznik prasowy Hertfordshire Constabulary podał:

- Został oskarżony o morderstwo, posiadanie broni i narkotyków klasy A.

18-letni Sharp pojawił się w poniedziałek w St Albans Magistrates’ Court i pozostanie w areszcie do czasu rozprawy w Luton Crown Court w środę.

Kajetan miał całe życie przed sobą i kochał taniec

Rodzina Kajetana powiedziała, że jest „zdruzgotana” stratą. „Kajetan był kochającym, przepełnionym radością młodym człowiekiem, który miał przed sobą świetlaną przyszłość. Był znany ze swojej miłości do tańca, zwierząt, ciężkiej pracy i z bycia troskliwym przyjacielem. Jako odnoszący sukcesy w nauce i hobby, był nastawiony na wielkie rzeczy. Właśnie skończył szkołę i miał całe życie przed sobą. Rodzina jest zdruzgotana stratą ukochanego jej członka i będzie go bardzo brakowało wszystkim, którzy go znali” – podała rodzina.

St John Henry Newman Catholic School, do której chodził Kajetan (fot. Google Maps)

Dyrektor katolickiej szkoły św. Jana Henryka Newmana, Clive Mathew powiedział:

- Kajetan był ukochanym członkiem społeczności szkolnej, który nie mógł się doczekać przerwy przed dalszymi studiami. Był nieustannym źródłem dumy dla szkoły i był dobrze znany ze swojej miłości do tańca. Był członkiem Prospects Fraternity, trupy tanecznej, która podbiła serce szkoły i narodu w programie BBC „The Greatest Dancer” w 2019 roku.

Ciotka Kajetana, Corrie Everett założyła zbiórkę na GoFundMe na pokrycie kosztów pogrzebu i podróży.